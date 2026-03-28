Završena Trebinje vertikal trka - ovo su pobjednici

Teodora Bjelogrlić

28.03.2026

11:47

Foto: Ustupljena fotografija

Neven Cicović pobjednik je Trebinje vertikal trke u muškoj konkurenciji, koji je stazu istrčao za 26 minuta i 23 sekunde.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Alma Alijagić, koja je na cilj stigla za 33 minute i 11 sekundi.

Trebinje vertikal trka

Ovogodišnja Trka u kamenu održana je u skraćenom formatu, zbog snijega koje je prethodnih dana pokrio vrh Leotara.

Preko 200 trkača iz čitavog regiona trčali su do Orlove grede 800 metara nadmorske visine.

Trebinje vertikal trka

Zanimljivo je da se među mnogobrojnim našlo i troje djece, koji su ovu zahtjevnu stazu prešli na leđima roditelja.

Trebinje vertikal trka

