Voda ušla u podrume u Prijedoru: Vatrogasci na terenu

ATV

28.03.2026

08:17

Расту водостаји у Приједору
Usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka i topljenja snijega, podzemne vode u Prijedoru prave probleme stanovništvu.

Voda je ušla u garaže i podrumske prostorije a vatrogasne ekipe su na terenu, rekli su za RTRS u Vatrogasnoj službi grada Prijedora.

Podsjetimo, gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora proglasio je sinoć prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava.

Mehanizacija je raspoređena na kritičnim lokacijama, a građane je Gradska uprava Prijedor, pozvali na oprez.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor biće angažovana na ispumpavanju vode iz ugroženih objekata, posebno u slučajevima prodora vode u podrumske i stambene prostorije.

"Vodovod" i Dom zdravlja zaduženi su da pojačaju kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće.

Vodostaj Sane je od sinoć u 22.00 časa do jutros u 8.00 časova porastao sa 228 na 305 centimetara, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara, dok je Gomjenica sa 307 centimetara u istom periodu porasla na 422 centimetra.

