Voda ušla u podrume u Prijedoru: Vatrogasci na terenu

Autor:ATV
28.03.2026
08:17
Komentari:1
Usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka i topljenja snijega, podzemne vode u Prijedoru prave probleme stanovništvu.
Voda je ušla u garaže i podrumske prostorije a vatrogasne ekipe su na terenu, rekli su za RTRS u Vatrogasnoj službi grada Prijedora.
Podsjetimo, gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora proglasio je sinoć prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava.
Društvo
Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor biće angažovana na ispumpavanju vode iz ugroženih objekata, posebno u slučajevima prodora vode u podrumske i stambene prostorije.
Društvo
I danas padavine - negdje snijeg, negdje kiša
"Vodovod" i Dom zdravlja zaduženi su da pojačaju kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće.
Vodostaj Sane je od sinoć u 22.00 časa do jutros u 8.00 časova porastao sa 228 na 305 centimetara, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara, dok je Gomjenica sa 307 centimetara u istom periodu porasla na 422 centimetra.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
13 h0
Gradovi i opštine
19 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d1
Najnovije
Najčitanije
12
04
12
02
11
58
11
57
11
54
Trenutno na programu