Snijeg napravio problem: Tri dalekovoda na području Novog Grada bez struje

Tri dalekovoda na području Novog Grada jutros su bez napajanja električnom energijom, a snijega ima na putevima u višim predjelima.

Prema podacima Centra za obavještavanje, bez struje su dalekovodi Dolina Japre, Dolina Vojskove i Dubovik.

Na području Novog Grada palo je 50 litara kiše u protekla 24 časa, a visina snijega je na mjernom mjestu tri centimetra, dok se u višim predjelima zadržava na kolovozu.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da u gradu i prigradskim naseljima nema potrebe za angažovanjem zimske službe s obzirom na to da se snijeg topi.

Iz preduzeća "Gačić interkop", zaduženog za čišćenje lokalnih kategorisanih puteva, potvrđeno je da su mašine na terenu.