Snijeg napravio problem: Tri dalekovoda na području Novog Grada bez struje

27.03.2026
09:08
Tri dalekovoda na području Novog Grada jutros su bez napajanja električnom energijom, a snijega ima na putevima u višim predjelima.
Prema podacima Centra za obavještavanje, bez struje su dalekovodi Dolina Japre, Dolina Vojskove i Dubovik.
Na području Novog Grada palo je 50 litara kiše u protekla 24 časa, a visina snijega je na mjernom mjestu tri centimetra, dok se u višim predjelima zadržava na kolovozu.
Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da u gradu i prigradskim naseljima nema potrebe za angažovanjem zimske službe s obzirom na to da se snijeg topi.
Iz preduzeća "Gačić interkop", zaduženog za čišćenje lokalnih kategorisanih puteva, potvrđeno je da su mašine na terenu.
