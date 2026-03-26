Most u Gradišci - slika i prilika stanja u BiH

Po svemu sudeći, proći će još vremena dok prvi putnici ne pređu preko novog graničnog prelaza u Gradišci. Otvaranje kasni već tri mjeseca. Trpe i građani i privreda.

Nema nikakvih naznaka kada će biti održana sjednica na kojoj bi se razmatrao pravilnik neophodan za otvaranje novog graničnog prelaza. Mržnja prema Republici Srpskoj u političkom Sarajevu razlog je što novi granični prelaz u Gradišci još nije otvoren, poruka je ministra finansija i trezora u Savjetu ministara BiH. Prst opet upire na Zijada Krnjića.

"Smijenite ga, on je u ime Vlade Federacije, neka vas tuži, date mu 4,5 mjeseci naknada, imenujte nekoga ko je spreman da otvori taj granični prelaz, hvala vam na poruci šta mislite o Republici Srpskoj", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Neotvaranje novog mosta u Gradišci je slika i prilika stanja u BiH, jasan je gradonačelnik Gradiške. Pita se kako je moguće da jedan čovjek može da stopira državu i uslovljava međunarodnu zajednicu.

"Niko ne reaguje, gdje je međunarodna zajednica, gdje je takozvani visoki predstavnik, da kaže to je interes građana i privrednika BiH, most je otvoren, gdje je sad, zašto ćuti, zašto ćuti međunarodna zajednica", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške

Lider SNSD-a pozvao je političko Sarajevo da odblokira novi granični prelaz. Niko nema pravo da ljudima zagorčava život zbog svojih političkih frustracija.

"Njihovo je pravo da žive u zabludi i iluziji. Ali, nije mi jasno da su toliko zaslijepljeni da maltretiraju sve ljude koji žive u BiH, i one koji u nju dolaze, blokirajući otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci", rekao je Milorad Dodik. lider SNSD-a.

Da novi granični prelaz bude otvoren jedva čekaju prevoznici. Pričaju, olakšalo bi im to posao.

"Bilo bi dobro da imamo još takvih 7 prelaza, a ne jedan. Znači što je više prelaza, biće malo rasterećenije gužve, i građani putničkim i teretnim vozilima će biti lakše prelaziti državne granice i omogućiti bolje napredovanje BiH", rekao je Igor Beben, Konzorcijum "Logistika" BiH.

Upozoravaju i iz Privredne komore Republike Srpske.

Sjednica upravnog odbora UIO mora što prije da se održi.

"Zbog pravilnika jednog, zbog jednog člana upravnog odbora to sve koči, kompletna privrede je zbog svega toga dovedena u pitanje i stoji", rekao je Dragan Šepa, generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske.

Privredna komora Republike Srpske angažovala je advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv člana upravnog odbora UIO Zijada Krnjića.