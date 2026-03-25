Zgrada Opštine Novi Grad u ljubičastom iz posebnog razloga

ATV

25.03.2026

20:50

Зграда Општине Нови Град у љубичастом
Foto: Srna

Zgrada Opštinske uprave u Novom Gradu je u ljubičastoj boji u znak podrške osobama sa epilepsijom i njihovim porodicama.

Prema podacima Doma zdravlja, u Novom Gradu je 57 pacijenata sa dijagnozom epilepsije, prenosi "Srna".

Svjetski dan podrške oboljelima od epilepsije obilježava se 26. marta.

Ljubičasta boja lavande je međunarodni simbol ovog dana.

