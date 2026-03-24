"Igra prestola" u Gacku

Bojan Nosović

24.03.2026

19:29

Гацко Скупштина
Niko ni sa kim, tako bi se najbolje mogla opisati gatačka politička scena. DNS je tas na vagi, ali ga očigledno niko ne želi. SDS je probao pa se pokajao i naljutio, a sve zbog kako kažu udara na budžet i stampeda zapošljavanja

"DNS je nas zvao zvanično jednom i tri puta nezvanično, nijednom nismo prihvatili razgovore. Ali neće ni SNSD sa DNS-om, pa ko će sa kim? U to ne ulazim, ja sam spreman da radim na način da nema skupštinske većine", rekao je Vukota Govedarica, načelnik Opštine Gacko, SDS.

A onda su se DNS-ovci uhvatili za glavu pa pisali ostalim. Hvala, ali ne - odgovoreno im je iz SNSD-a.

"Nije pravi trenutak za pravljenje nove većine s obzirom na protekla dešavanja. Smatram da je građanima toga dosta. Treba da radimo za dobrobit građana a ne samo za lične interese", rekla je Ivana Maljević, šef Kluba SNSD-a u SO Gacko.

Odbornici kluba SPS-Demos-Prva SDS kažu da su u koaliciji samo sa narodom, političke kalkulacije ih ne zanimaju.

"Ovo nije ni da ni ne, ovo je neko pitanje od milion dolara koje se sada postavlja u ovom gradu. Mi od starta nismo učestvovali u ovoj sagi, niti u jednoj epizodi ove sage oko igre prestola u Gacku", rekao je Nikola Pušara, odbornik Prva SDS u SO Gacko.

Da li će opozicionari zajednički djelovati?

Skupštinska većina na papiru postoji, ali ne funkcioniše kaže predsjednik gatačkog parlamenta i kadar DNS-a. Sinišu Mandića mnogo ne potresa činjenica da ih niko ne želi.

"Politika je takva može svako da pregovara sa svakim i da dogovara. Kada budemo imali na papiru 10 potpisa nove ili stare skupštinske većine ovaj parlament te će funkcionisati", rekao je Siniša Mandić, predsednik SO Gacko, DNS.

DNS je u Skupštinu ušao sa jednim odbornikom, uzeo još dva od SPS pa zaposje predsjedavajući sto i neke direktorske fotelje. Probali su sa SNSD-om pa sa SDS-om ali je sve bilo kratkog daha. Sada traže slamku spasa, potragom komanduje predsjednik OO i prvi gatački sindikalac Željko Tepavčević ali je jasno da ustaljene igrarije "sa svakim i na svim stranama" sada ne prolaze.

