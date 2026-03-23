Gatački SNSD odbio koaliciju sa DNS-om, ništa od nove većine

Teodora Bjelogrlić

23.03.2026

16:52

Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине
Foto: ATV

Ništa od nove skupštinske većine u SO Gacko, jer je klub odbornika SNSDa odbio inicijativu za zajedničko političko djelovanje na lokalnom nivou koju je pokrenuo gatački DNS.

Nakon što je neformalno pukla skupštinska većina u Gacku koju su činili odbornici SDS-a i DNS-a, DNS je na sastanak danas pozvao odbornike SNSD-a i SPS DEMOS Prva SDS kako bi sa njima formirali novu skupštinsku većinu.

Međutim iz Kluba odbornika SNSDa saopšteno je da se u ovom trenutku neće praviti nova skupštinska većina i da će ova stranka i dalje djelovati kao opozicija u SO Gacko.

“Klub odbornika SNSD-a se zahvaljuje na inicijativi za zajedničko političko djelovanje od strane OO DNS Gacko. Stav kluba je da se trenutno ne pravi nova skupštinska većina, te da će klub odbornika SNSD i dalje djelovati kao konstruktivna opozicija u S.O. Gacko, kao i do sada", naveli su iz gatačkog SNSD-a i dodali:

"Što se tiče koordinacije izbornih aktivnosti za predstojeće izbore, o tome smo spremni razgovarati sa svim našim koalicionim partnerima, kada se formiraju izborni štabovi na svim nivoima".

SNSD smatra da nije odgovorno prema građanima Gacka vršiti izbor nove skupštinske većine zbog svih prethodnih dešavanja i političkih kalkulacija na lokalnom nivou.

"Smatramo da o tome treba da razgovaramo nakon predstojećih republičkih izbora", saopštili su odbornici SNSD-a.

Iz kluba odbornika SPS DEMOS Prva SDS u SO Gacko kažu da spremni su na razgovor.

“U vezi predložene tačke Usaglašavanje i izrada sporazuma o zajedničkom djelovanju u SO Gacko, ističemo da smo spremni na razgovore po svim bitnim pitanjima koja mogu biti od prosperiteta za građane Gacka, kao što smo i do sada činili kroz našu parlamentarnu aktivnost.” saopštili su odbornici SPS-a DEMOS-a Prva SDS.

Više iz rubrike

Општина одлучила: И ове године бесплатан возачки испит за све "вуковце"

Gradovi i opštine

Opština odlučila: I ove godine besplatan vozački ispit za sve "vukovce"

7 h

0
Дом пензионера Приједор

Gradovi i opštine

Prijedor: Dom za starija lica uspješno sanirao dugove i pokrenuo investicije

1 d

0
Пукло између СДС-а и ДНС-а: Гацко добија нову већину?

Gradovi i opštine

Puklo između SDS-a i DNS-a: Gacko dobija novu većinu?

2 d

4
Љекари требињске Болнице спасили живот пацијенту са тешким инфарктом

Gradovi i opštine

Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila: Spasen život pacijentu

3 d

0

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije?

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Ogromna tuga u domu poznate voditeljke RTS-a

Tragedija u svijetu fudbala: Mladi fudbaler (18) se srušio na terenu i preminuo

Jedan dokument građanima BiH olakšava ulazak u EU

