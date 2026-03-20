Logo
Large banner

Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila: Spasen život pacijentu

Autor:

ATV

20.03.2026

11:38

Komentari:

0
Љекари требињске Болнице спасили живот пацијенту са тешким инфарктом
Foto: Hercegovina pres

Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila. Naime, brzom reakcijom ljekara i modernom opremom spasen je prvi život.

Riječ je o pacijentu koji je doživio izuzetno težak infarkt.

Nova angio sala i medicinski tim trebinjske bolnice omogućili su izvođenje jedne od najsloženijih i najhitnijih procedura u kardiologiji, čime je spasen život pacijentu sa STEMI infarktom miokarda, jednim od najopasnijih stanja po život.

Kako su naveli iz bolnice, riječ je o akutnom srčanom udaru koji nastaje usljed potpunog začepljenja arterije, što dovodi do prekida dotoka krvi u dio srčanog mišića i zahtijeva hitnu intervenciju.

Ovo stanje predstavlja jedan od vodećih uzroka iznenadne smrti, a posebno je opasno jer se može javiti i kod mlađih osoba.

Značajan korak

Zahvaljujući novoj opremi i obučenom medicinskom osoblju, u Trebinju je po prvi put uspješno izvedena ovakva intervencija, što predstavlja značajan korak za zdravstveni sistem u ovom dijelu Republike Srpske.

Pacijent star 57 godina primljen je u bolnicu u okviru takozvanog "zlatnog sata“, što je omogućilo pravovremenu reakciju i povećalo šanse za preživljavanje.

Ljekari ističu da je upravo brz dolazak u zdravstvenu ustanovu ključan faktor u liječenju ovakvih stanja, jer svaki minut odlučuje o ishodu, prenosi "Hercegovinapres".

Ovaj uspjeh pokazuje značaj ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i stručni kadar, koji omogućavaju da i najteži pacijenti dobiju adekvatnu i blagovremenu pomoć.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bolnica Trebinje

Trebinje

infarkt

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner