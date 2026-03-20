Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila: Spasen život pacijentu

20.03.2026
Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila. Naime, brzom reakcijom ljekara i modernom opremom spasen je prvi život.
Riječ je o pacijentu koji je doživio izuzetno težak infarkt.
Dobre vijesti za vozače: Nema poskupljena registracije vozila u Srpskoj
Nova angio sala i medicinski tim trebinjske bolnice omogućili su izvođenje jedne od najsloženijih i najhitnijih procedura u kardiologiji, čime je spasen život pacijentu sa STEMI infarktom miokarda, jednim od najopasnijih stanja po život.
Kako su naveli iz bolnice, riječ je o akutnom srčanom udaru koji nastaje usljed potpunog začepljenja arterije, što dovodi do prekida dotoka krvi u dio srčanog mišića i zahtijeva hitnu intervenciju.
Ovo stanje predstavlja jedan od vodećih uzroka iznenadne smrti, a posebno je opasno jer se može javiti i kod mlađih osoba.
Zahvaljujući novoj opremi i obučenom medicinskom osoblju, u Trebinju je po prvi put uspješno izvedena ovakva intervencija, što predstavlja značajan korak za zdravstveni sistem u ovom dijelu Republike Srpske.
Bitka svih bitaka u Iranu je počela
Pacijent star 57 godina primljen je u bolnicu u okviru takozvanog "zlatnog sata“, što je omogućilo pravovremenu reakciju i povećalo šanse za preživljavanje.
Ljekari ističu da je upravo brz dolazak u zdravstvenu ustanovu ključan faktor u liječenju ovakvih stanja, jer svaki minut odlučuje o ishodu, prenosi "Hercegovinapres".
Ovaj uspjeh pokazuje značaj ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i stručni kadar, koji omogućavaju da i najteži pacijenti dobiju adekvatnu i blagovremenu pomoć.
