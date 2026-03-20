Zenica jutros nazagađeniji grad

Zenica je jutros najzagađeniji grad u BiH sa indeksom kvaliteta vazduha 158, objavljeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Stanovnicima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, posebno osjetljivim grupama, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju veće fizičke napore napolju.

Prema mjerenju u 9.00 časova u Ilijašu je indeks kvaliteta vazduha 135, u Banjaluci 123, Visokom 119, Maglaju 112, Jajcu i Hadžićima 109, zbog čega je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovnika.

U Tuzli je indeks 95, Kakanju i Sarajevu 93, Prijedoru 92, Živinicama 91, Gacku 82, Vogošći 79, Brodu 77, Travniku 74, Lukavacu 61 i Tešanju 58, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.