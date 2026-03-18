Odbornici odobrili: Poskupljuju voda i komunalne usluge u Prijedoru

Direktor "Vodovoda" Dragoslav Kabić rekao je da će fiksni dio računa biti uvećan za dvije KM mjesečno, a da će usluga kanalizacije, koja nije mijenjana desetak godina, biti uvećana sa 0,28 na 0,55 KM za domaćinstva.

U obraćanju odbornicima Kabić je napomenuo da je posljednje poskupljenje bilo 2023. godine i da su se od tada dogodile brojne promjene, pa su morali da prilagode cijene da bi preduzeće normalno funkcionisalo.

Direktor "Komunalnih usluga" Dalibor Grabež rekao je da se fiksni dio koji je bio pet KM povećava za 2,50 KM, a da varijabilni dio nije diran.

"Što se tiče privrede povećanje fiksnog dijela iznosiće pet KM, a javne ustanove su plaćale sto KM, sad će imati povećanje za 10 KM", pojasnio je Grabež i dodao da su saglasnost na povećanje cijena usluga prethodno dali i Savjet za zaštitu potrošača i Privredni savjet.

Ovo preduzeće je u posljednje tri-četiri godine povećalo broj korisnika, povećalo površine pokrivene uslugom odvoza otpada, proširilo djelatnosti na mobilijare za dječija igrališta i krovopokrivačke radove.

Skupština je danas imenovala načelnike osam od ukupno devet odjeljenja Gradske uprave. Pune mandate dobili su svi koji su do sada bili vršioci dužnosti, osim Ognjena Obradovića, vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu konkurs će biti raspisan ponovo jer na ovom nije bilo kandidata koji ispunjavaju uslove.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je da se Obradović prijavio na konkurs, da je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske kao prethodnog radnog mjesta imao uvjerenje o potrebnim godinama staža, ali da nije bilo precizirano da je u pitanju 240 ECTS bodova.

"U pitanju je tehnička stvar. Novo uvjerenje je dostavio naknadno, ali nije prihvaćeno jer je dostavljeno mimo roka i zbog toga ćemo konkurs ponovo raspisati, tokom sedmice", najavio je Javor.

Za načelnika Odjeljenja za finansije imenovana je Maja Kunić, Odjeljenja za privredu i preduzetništvo Rade Rosić, Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin, Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković.

Na čelu Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije je Aleksandar Milješić, Odjeljenja za prostorno uređenje Boško Stojančić, Odjeljenja sa saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot i Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Ranko Kolar.

Svim imenovanim načelnicima mandat traje do kraja saziva Skupštine koja ih je imenovala, osim Kolaru kojem će 21. septembra radni odnos prestati jer stiče uslove za penziju.

