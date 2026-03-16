Selaku se pridružila tri Đokićeva odbornika

Autor:ATV
16.03.2026
14:00
Komentari:1
Tri odbornika u Skupštini opštine Stanari pristupila su SPS-u.
Riječ je o Siniši Mariću, Darku Kršiću i Bojanu Šuškoviću sa kojima se danas sastao predsjednik SPS-a Goran Selak.
Oni su u Skupštinu opštine ušli kao kandidati Socijalističke partije Petra Đokića.
Selak je donio odluku o formiranju povjereništva SPS-a u Stanarima, čiji je zadatak da okupi nove članove, organizuje rad partije u ovoj opštini i pripremi formiranje opštinskog odbora SPS-a, a za povjerenika je imenovan Marić.
Lider SPS-a je poručio da pristupanje tri odbornika Skupštine opštine Stanari predstavlja značajno pojačanje za partiju i jasan znak da sve više ljudi prepoznaje njenu politiku stabilnosti, socijalne pravde i odgovornog upravljanja.
“SPS nastavlja da raste i da okuplja odgovorne ljude koji žele da rade u interesu građana i razvoja Republike Srpske”, rekao je Selak.
