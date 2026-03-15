Otkrivamo: Kakva je sudbina stare bolnice u Trebinju

Konkretan plan za stari objekat trebinjske bolnice još nije napravljen.

Samo da ne nikne neki kompleks zgrada ili hotela, komentari su Trebinjaca. Neće, uvjeravaju nadležni.

Jedan dio će koristiti Dom zdravlja, jedan dio Zavod za stomatologiju, nekadašnja pulmologija mogla bi biti psihijatrija, biće prostora i za onkologiju, to je dio plana koji ATV-u otkriva direktor trebinjske Bolnice. Zgrade i hoteli nikako, jasan je Nedeljko Lambeta.

"Naša ideja je da razvijamo palijativnu njegu vidjećemo naravno i sa resornim ministarstvom i sa Gradom Trebinje da idemo u tom pravcu", kaže Lambeta za ATV.

Još prije dvije godine smo napisali i poslali zahtjev u resorno ministarstvo ali odgovora nema, to ATV-u odgovara prvi čovjek grada na jugu. Mirko Ćurić kaže da bi valjalo da se taj objekat prilagoditi starijim licima.

"S obzirom da je nova bolnica završena, da je završeno preseljenje očekujemo ovih dana odgovor ili konkretan sastanak gdje bi izdefinisali šta je to što bi trebalo da se tu nađe", rekao je gradonačelnik.

Nema još konkretnog plana, ono što se zna jedan dio koristiti trebinjski Dom zdravlja, njima je ostala i laboratorija, odgovara nam ministar Alen Šeranić.

"Što se tiče ostatka bolnice koji ne koristi Dom zdravlja to ćemo se dogovarati sa jedinicom lokalne samouprave da vidimo šta su to potrebe grada Trebinja, ima određenih potreba republičkih ustanova i zdravstvenih i drugih nekih pa ćemo vidjeti šta ćemo po tom pitanju uraditi", poručuje Šeranić.

Stari objekat trebinjske bolnice napravljen je šezdesetih godina prošlog vijeka. Prostire se na površini od 5700 metara kvadratnih. Sve je u vlasništvu Republike Srpske.