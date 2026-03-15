Požar na staroj deponiji u Karakaju stavljen pod kontrolu

SRNA

15.03.2026

17:50

Požar koji je danas zahvatio staru deponiju u Karakaju pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik stavili su pod kontrolu, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.

Požar je prijavljen u 13.45 časova, nakon čega su na teren upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, koji su uz angažovanje dva vozila i četiri vatrogasca stavili požar pod kontrolu.

Gorjele su gume i otpad u rupama na prostoru gdje je ranije vađen šljunak.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nema materijalne štete i opasnosti od širenja požara, a nezvanično se pretpostavlja da je uzrok požara ljudski faktor, odnosno nemar pojedinca prilikom paljenja guma.

Na mjestu događaja bili su i pripadnici Policijske uprave, kao i Elektrodistribucije.

Nadležne službe prate situaciju i apeluju da se građani ponašaju odgovorno i da svako neodgovorno paljenje otpada odmah prijave nadležnim organima, saopšteno je iz Gradske uprave.

