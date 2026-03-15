Logo
Large banner

Koliko koraka dnevno nam je potrebno za zdraviji život?

Autor:

ATV

15.03.2026

17:27

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Ako hodate da biste poboljšali svoje zdravlje, možda nećete morati da idete toliko daleko koliko se do sada mislilo.

Nova studija sugeriše da je hodanje od 7.000 koraka dnevno povezano sa značajno manjim rizikom od stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa, demencije i depresije. To je mnogo manje od cilja od 10.000 koraka dnevno ko čemu su ranije govorilo.

- Deset hiljada koraka je uvijek bio proizvoljan broj - kaže viši autor studije, dr Ketrin Oven, sa Univerziteta u Sidneju u Australiji.

- Nastao je u Japanu kao dio marketinške kampanje koja je prethodila Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje su izabrali 10.000 koraka. Bilo je privlačno i nezaboravno, i zaista se zadržalo.

Šta kaže istraživanje?

Da bi vidjeli da li ljudima zaista treba 10.000 koraka da bi poboljšali svoje zdravlje, dr Oven i njegove kolege su ispitali podatke iz 57 studija koje su obuhvatile više od 160.000 odraslih kako bi procjenili veze između dnevnog broja koraka i širokog spektra zdravstvenih ishoda.

U poređenju sa 2.000 koraka dnevno, prelazak 7.000 koraka bio je povezan sa 47% manjim rizikom od prerane smrti od svih uzroka, prema nalazima objavljenim u časopisu The Lancet Public Health. Studija je takođe pronašla nekoliko drugih zdravstvenih koristi od 7.000 koraka dnevno u poređenju sa 2.000 koraka.

Koliko je vremena potrebno da se pređe 7.000 koraka dnevno?

Da bi se dobili ovi rezultati, možda je potrebno nešto više od sat vremena hodanja dnevno, kaže dr Kit Bar, profesor fiziologije vježbanja na Univerzitetu Kalifornija Dejvis, prenose Novosti Magazin.

- Prosječna osoba pređe oko 100 koraka u minuti. Stoga, hodanje od ukupno samo 70 minuta bi vam obezbijedilo potrebnu količinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hodanje

šetnja

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner