Poznata pjevačica progovorila o teškom odrastanju: ''Nisam imala šta da obučem''

15.03.2026

Позната пјевачица проговорила о тешком одрастању: ''Нисам имала шта да обучем''

Goca Božinovska važi za jednu od najpoznatijih domaćih pjevačica, ali njen put do uspjeha bio je pun prepreka.

Pjevačica je otkrila da joj se otac protivio odluci da se bavi muzikom i želio je da završi školu i zaposli se u struci.

“Kada sam završila srednju školu, moj tata je očekivao da upišem fakultet, neka čuda, htio je da me zaposli. Ja sam dobila taj posao i počela sam da radim. Poslije nekog vremena sam počela da plačem, jer nisam željela taj posao da radim, htjela sam samo da pjevam. Mnogo vremena je prošlo dok on nije prihvatio poziv koji sam ja odabrala”, ispričala je jednom prilikom za medije.

Od malih nogu radila je za parče hljeba, a iskustva iz djetinjstva naučila su je snalažljivosti i upornosti.

“Ovdje smo sastavljali kraj s krajem! Nosila sam stvari koje su mi komšije poklanjale, nisam imala šta da obučem. Prije podne sam išla u školu, a po podne sam radila kod nekog i, kad mi daju parče hljeba i premažu kajmak, ja hoću da crknem od sreće! Tokom zime smo jeli krompir koji tati daju kada nadniči, vjerujte mi da ne mogu da vidim krompir sada, smučio mi se. Zato danas mogu da preživim s milionima, ali i sa jednim dinarom jer sam navikla na sve”, rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.

