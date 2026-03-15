Potresan detalj: Zašto su na kovčegu Dragana Lazića bili plavi peškiri

Na seoskom groblju u Brestaču u petak je sahranjen Dragan Lazić, rođeni brat folkera Darka Lazića.

Posljednjem ispraćaju prisustvovao je veliki broj ljudi, a kako su istakli mještani, ovakvu sahranu Brestač ne pamti.

Ono što su mnogi primijetili tokom povorke, koja je išla od porodičnog doma Lazićevih do groblja je da je bijeli kovčeg bio prekriven plavim peškirima.

Peškiri na kovčegu pokojnika imaju simbolično i običajno značenje u pravoslavnoj (i šire balkanskoj) tradiciji.

Tužna simbolika

U Sremu plavi peškiri na kovčegu imaju posebno simbolično značenje i vezani su za stari narodni običaj. Peškiri plave boje simbolišu žalost i smirenje jer plava boja simbolizuje tugu, tišinu i dostojanstvo u oproštaju.

Takođe predstavljaju i nebeski mir. Vjeruje se da plava boja označava nebo i vječni spokoj duše. U mnogim sremačkim selima, pa tako i u Brestaču, plavi peškiri se tradicionalno stavljaju kada je preminuo muškarac.

Peškiri predstavljaju i znak poštovanja porodice jer su oni posljednji dar i izraz časti prema pokojniku. Imaju i simboliku puta duše, što u narodnom vjerovanju znači da simbolično "prati“ pokojnika na putu ka vječnosti, prenosi "Pink".

Predstavljaju i čistoću i oproštaj i zahvalnost porodice jer ih najčešće donose rodbina, prijatelji ili komšije.

Velika tuga

Podsjetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Prilikom povorke, Darko je sve vrijeme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući riječi koje kidaju dušu.

"Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam?", govorio je neutešni Lazić.