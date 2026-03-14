Ceca zaustavila koncert, reagovalo obezbjeđenje

Ceca Ražnatović zaustavila je koncert u Čačku kada je vidjela da je devojci koja je bila u prvim redovima pozlilo od vrućine.

Muzička zvezda je momentalno reagovala, zaustavila muziku i pozvala obezbjeđenje da hitno reaguje. "Devojčici je pozlilo! Izvucite je odavde, hajde, brzo! Ajde, obezbjeđenje, brzo! Izvucite dijete, tako. Pomozite djevojčici, izvedite je na vazduh", rekla je Ceca, prenosi Telegraf.

