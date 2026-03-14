Pjevač se javno oglasio tužnim povodom pa poručio: Zbog velike tragedije...

Zbog velike tragedije koja se dogodila u kojoj je poginulo dvoje mladih ljudi, u Batajnici je danas proglašen Dan žalosti.

Muzike neće biti u kafićima i klubovima zbog čega se oglasio i pjevač Ivan Gavrilović.

Pjevač je zbog ovog strašnog događaja bio primoran da pomjeri svoj nastup.

Naime, pjevač Ivan Gavrilović oglasio se na društvenim mrežama i saopštio da otkazuje nastup koji je bio zakazan za večeras.

"Zbog velike tragedije koja je zadesila Batajnicu i iz poštovanja prema svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem odlučili smo da žurku pomjerimo za sljedeći vikend. Izvinjavamo se zbog promjene termina i hvala svima na razumijevanju", poručio je Ivan Gavrilović.

Podsjetimo, Mihajlo S. (18) i tinejdžerka N. P. (19) stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prije dve noći u Ugrinovcima.

Saobraćajna nesreća se dogodila prije dvije noći u Ugrinovcima u 21.59 kada je, kako se sumnja, automobil marke "pežo" u kom su bili je sletio sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

Mihajlo i N. P. (19) stradali su na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju, prenosi Telegraf.