Preminuo bivši gitarista Motorheda

Bivši gitarista Motorheda, Fil Kembel preminuo je u 64. godini. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama njegovog benda "Phil Campbell and the Bastard Sons".

"S velikom tugom objavljujemo vijest o smrti našeg voljenog oca, Filipa Entonija Kembela, koji je sinoć mirno preminuo nakon duge i hrabre borbe na intenzivnoj njezi nakon složene i velike operacije. Fil je bio odan suprug, divan otac i ponosan i voljen djed, od milja poznat kao "Bampi". Duboko su ga voljeli svi koji su ga poznavali i jako će nam nedostajati. Njegova ostavština, muzika i uspomene koje je stvorio s toliko ljudi živjeće zauvijek", navodi se u pomenutom saopštenju.

Potom su zamolili sve da poštuju privatnost porodice tokom, kako je rečeno, "ovog nevjerovatno teškog vremena".

U februaru su "Phil Campbell and the Bastard Sons" otkazali svoje prethodno najavljene koncerte u Australiji i Evropi od marta do maja "zbog medicinskog savjeta koji je Fil upravo primio".

Kembel je bio član Motorheda od 1984. do 2015., a posljednjih 20 godina postojanja benda bio je njihov jedini gitarista.