Riječi Darka Lazića kidaju dušu: ''Lijepo sam ga obukao, u kovčeg sam stavio mikrofon, parfem..''

Bol i tuga u porodici Darka Lazića ne jenjavaju. Nakon što je sahranio svog brata Dragana Lazića, pjevač je u krugu prijatelja i porodice podijelio najteže trenutke kroz koje prolazi, a u kojima je otkrio kako su izgledali posljednji trenuci prije nego što je zauvijek zatvoren sanduk s tijelom njegovog brata.

Neutešan, Darko je prijateljima koji su došli na posljednji ispraćaj pokušao da objasni ono što se teško može izgovoriti.

„Lijepo sam ga obukao… U kovčeg sam mu stavio mikrofon, parfem, torbicu i štap za pecanje“, rekao je tiho.

Te riječi odjeknule su među okupljenima snažnije od bilo kog govora. U njima je, simbolično, stalo sve ono što je činilo Dragana - ljubav prema muzici, lični trag koji je ostavljao gdje god da se pojavi i njegovu veliku strast prema pecanju, hobiju u kojem je pronalazio mir i zadovoljstvo.

Slomljen od tuge, Darko je dodao:

„Eto, sve se sredilo, bio je nikad srećniji i nikad bolji… i onda ovako da mi ode.“

Kako je već poznato, braća su bila izuzetno bliska i gotovo svakodnevno u kontaktu. Njihov odnos bio je mnogo više od obične bratske veze bili su prijatelji, oslonac i podrška jedan drugome kroz sve životne situacije. Iako su ih obaveze često vodile na različite strane, trudili su se da svaki slobodan trenutak provedu zajedno, bilo u porodičnom domu, bilo u društvu zajedničkih prijatelja.

Posebno su uživali u zajedničkim vožnjama motorima, koje su često organizovali sa društvom. Jedna od omiljenih ruta bila im je relacija između rodnog sela Brestač i Šapca, gdje su zajedno sa prijateljima provodili vrijeme u vožnji, druženju i razgovoru. Upravo jedan takav susret bio je i njihov posljednji.

Ništa nije nagovještavalo tragediju. Smijeh, razgovor, planovi za naredne dane – sve je izgledalo kao i bezbroj puta ranije. Niko nije mogao ni da nasluti da će se samo nekoliko sati kasnije dogoditi nesreća koja će zauvijek promijeniti živote njihove porodice.

Bol sve jača

Taj dan Darko danas pamti po jednoj slici, osmijehu svog brata.

„Juče je bio mnogo lijep dan. Smijali smo se, brat me je non-stop ljubio. Rekao mi je: ‘Brate, volim što se ovako družimo.’ Stali smo i do manastira. Nije skidao osmijeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima kasnije krenuo. Vidio sam da ih nema i to mi je bilo čudno. Drug me je pozvao i jedva izgovorio šta se desilo… Ne mogu, vjerujte mi, srce će mi pući“, rekao je Darko dan nakon tragedije, prenosi Kurir.

Pjevač je bio jedan od prvih koji je došao na mjesto nesreće nakon tragičnog događaja. Kada je vidio da mu brata nema na dogovorenom mjestu, čekao je da stigne da bi ga prijatelji pozvali da se vrati rekavši mu da je došlo do tragedije. Prizor koji je zatekao ostaće mu zauviojek urezan u sjećanje, a na dan sahrane Darko se potresnim riječima oprostio od brata i na društvenim mrežama.

Uz snimak dok sparinguju sa boks-rukavicama napisao je:

„Rođeni moj čekaj brata. Svog. Ponovićemo sve na ljepšem mjestu i smijati se kao nekad”, napisao je uz snimak na kome ne skidaju osmijeh sa lica.