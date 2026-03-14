Tinejdžer optužen za pokušaj ubistva u srednjoj školi

14.03.2026
Dječak star 15 godina pojavio se na sudu pod optužbom za pokušaj ubistva tinejdžerke u srednjoj školi u blizini Norviča.
Djevojčica je izbodena u školi Torp St Endrju u Loundri Lejnu u srijedu u 10.24 sati po lokalnom vremenu.
Učenici su zaključani u svojim učionicama nakon zastrašujućeg incidenta.
Dječak, čije ime ne možemo objaviti iz pravnih razloga, pritvoren je nedugo zatim.
On je bio obučen u tamni džemper i trenerku, govorio je samo kako bi potvrdio svoje ime, adresu i datum rođenja.
Nije ga se pitalo da se izjasni o optužbama za pokušaj ubistva i posjedovanje noža u školskim prostorijama, navodi "Metro".
