Jutarnje navike koje negativno utiču na šećer u krvi i smanjuju nivo energije

Od trenutka kada se ustane, izbor kafe, doručka ili fizičke aktivnosti može da pojača prirodni jutarnji porast glukoze i da izazove nagle oscilacije koje utiču na fokus, raspoloženje i osjećaj gladi.

Stručnjaci za ishranu ističu da male promjene u jutarnjoj rutini često daju velike rezultate.

Društvo Srpska bogatija za 22 bebe

Greške koje se prave ujutru i pristupi koji pomažu da se njihov uticaj na nivo šećera u krvi smanji:

1. Kafa na prazan stomak

Kafa na prazan stomak kod nekih ljudi može dodatno da pojača prirodni jutarnji porast glukoze u krvi.

- Nivo glukoze je posebno osjetljiv ujutru zbog normalnih hormonskih promjena koje se dešavaju dok se tijelo priprema za buđenje - rekla je Laura Ajzaksn, nutricionista, dijetetičar i stručnjak za edukaciju o dijabetesu, upravljanje težinom i gojaznošću.

Kortizol je hormon stresa koji pomaže kod razbuđivanja i prirodno se povećava u jutarnjim satima. On signalizira jetri da otpusti uskladištenu glukozu u krvotok, ali kofein može dodatno da pojača taj efekat. Kod osoba sa insulinskom rezistencijom, nivo glukoze može da ostane povišen duže nego što je uobičajeno.

Zanimljivosti Horoskop za 14. mart: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Najbolje je da se kafa konzumira uz namirnice bogate proteinima ili nakon obroka, na primjer sa jajima, grčkim jogurtom, orašastim plodovima, ili uz dodatak proteinskog praška u samu kafu.

2. Jedenje ugljenih hidrata bez proteina, masti ili vlakana

Pecivo ili čak običan tost mogu da djeluju kao praktičan doručak, ali rafinisani ugljeni hidrati se brzo vare.

- Kada jedete uglavnom rafinisane ugljene hidrate same, oni se brzo vare i dovode do naglog porasta glukoze u krvi, nakon čega slijedi nagli pad. Takve oscilacije mogu da izazovu umor, želju za hranom i ciklus nestabilne energije - rekla je za Health Džesika Krandal Snider dijetetičarka.

Rafinisani ugljeni hidrati sadrže malo vlakana, koja se nalaze u namirnicama poput integralnih žitarica, voća, povrća, pasulja, orašastih plodova i sjemenki.

Društvo Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama

- Vlakna su jedan od naših najmoćnijih saveznika za stabilizaciju nivoa šećera u krvi - dodala je Snider.

Proteini i zdrave masti takođe usporavaju brzinu kojom ugljeni hidrati ulaze u krvotok, što pomaže da se ograniče nagli skokovi šećera u krvi.

Umjesto toga, rafinisani ugljeni hidrati treba da se izbjegavaju, a u obrok je poželjno da se uključe proteini, vlakna i zdrave masti - na primjer jaja sa bobičastim voćem, grčki jogurt sa orašastim plodovima i sjemenkama ili ovsena kaša sa puterom od orašastih plodova i dodatkom proteina.

3. Preskakanje doručka

Za neke ljude preskakanje doručka kao dio povremenog posta, struktuiranog načina ishrane koji ograničava unos hrane na određene sate u toku dana, može da funkcioniše dobro. Međutim, to nije idealno za svakoga.

Društvo Tokom tri mjeseca u Srpskoj rođeno 2.006 beba

Istraživanja sugerišu da produženi post može da poveća lučenje kortizola i da promijeni njegov dnevni ritam, pa nivo hormona stresa može da ostane povišen duže nego obično, što može da dovede do porasta šećera u krvi. Osim toga, ako osoba čeka da jede dok ne postane veoma gladna, veća je vjerovatnoća da će da se prejede ili da ima pojačanu želju za hranom tokom dana.

Ajzaksn dodaje da neke osobe treba da budu posebno oprezne.

- Osobe sa insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2 ili oni koji primjećuju nagle padove energije ili prejedanje kasnije tokom dana trebalo bi da budu naročito oprezni kada je riječ o preskakanju doručka - rekla je.

Ukoliko preskakanje doručka izaziva umor ili povećanu želju za hranom, preporučuje se obrok najkasnije jedan do dva sata nakon buđenja. Kod povremenog posta, prvi obrok treba da bude nutritivno bogat i da sadrži dovoljno proteina, vlakana i zdravih masti.

Društvo Danas uglavnom sunčano i toplo

4. Počinjanje dana zaslađenim napicima

Aromatizovani late ili blendirani napici od kafe mogu već na početku dana da sadrže više dodatog šećera nego što se preporučuje za cijeli dan.

- Zaslađeni napici od kafe, smutiji sa mnogo voćnog soka ili druga slatka pića mogu brzo podići nivo šećera u krvi jer se brzo apsorbuju - rekla je Lauren Tvig, master kliničke nutricionistike i dijetetičarka.

Tečnosti se brzo vare i obično ne sadrže vlakna, što znači da glukoza brzo ulazi u krvotok.

Lumpkin dodaje da i smutiji koji su napravljeni uglavnom od voća, bez proteina, vlakana ili masti, takođe mogu da izazovu velike skokove šećera u krvi.

Preporučuju se nezaslađena pića ili napici bez dodatih sirupa. Umjesto zaslađenih kremova, u napitke od kafe može da se doda mlijeko radi unosa proteina. Pri pripremi smutija poželjno je da se uključi izvor proteina (grčki jogurt ili proteinski prah), kao i zdrave masti i vlakna iz putera od orašastih plodova, čija sjemenki ili lanenog sjemena..

Scena Ovo je otac poznatog crnogorskog influensera: Jodžir otkrio da je njegov tata bio sa Ksenijom Pajčin

5. Nedostatak planiranja

Užurbana jutra mogu da dovedu do preskakanja obroka ili da povećaju vjerovatnoću da se posegne za brzom, rafinisanom hranom koja se lako nosi sa sobom. Planiranje unaprijed i priprema zdravog doručka koji čeka u frižideru olakšava da se u obrok uključi dovoljno vlakana i proteina.

Malo vremena može da se posveti unaprijed, pripremi jednostavnih obroka, poput zalogaja od jaja ili ovsene kaše pripremljene preko noći.

6. Nedostatak kretanja

Provjeravanje mejlova ili skrolovanje po telefonu prije nego što se tijelo pokrene može da doprinese višim nivoima glukoze, naročito ako se u isto vrijeme jedu peciva ili mafini, prenosi Blic.

Svijet Ruska PVO oborila 87 ukrajinskih dronova

- Sedentaran način ponašanja može doprinijeti višim jutarnjim nivoima glukoze jer aktivni mišići koriste glukozu kao izvor energije. Čak i kratka fizička aktivnost, poput šetnje od 10 do 15 minuta, laganog istezanja ili nekoliko čučnjeva, može značajno poboljšati nivo glukoze - rekla je Ajzaksn.

Lagano kretanje u prvom satu nakon buđenja pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi. Kratka šetnja poslije doručka ili nekoliko minuta vježbi sa sopstvenom težinom može pozitivno da utiče na energiju i metabolizam tokom dana.