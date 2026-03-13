Ove namirnice će vam momentalno popraviti raspoloženje

Nova studija pokazuje da ishrana bogata namirnicama koje sadrže flavonoide, poput bobičastog voća, jabuka i citrusnog voća, može biti povezana sa većim osećajem sreće i optimizma tokom vremena.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Clinical Nutrition i analiziralo je odnos između unosa flavonoida iz hrane i psihološkog blagostanja.

Psihološko blagostanje obuhvata faktore poput sreće, optimizma i osjećaja životne svrhe, koji su važni za opšte zdravlje i kvalitet života.

Flavonoidi su prirodna jedinjenja koja se nalaze u mnogim biljnim namirnicama, posebno u:

-bobičastom voću (jagode, borovnice),

-jabukama,

-citrusnom voću (pomorandže, grejp),

-čaju i kakau.

Ova jedinjenja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva i mogu uticati na mozak tako što smanjuju upalne procese, utiču na neurotransmitere i poboljšavaju komunikaciju između moždanih ćelija.

Naučnici su analizirali podatke iz dugotrajnog istraživanja Nurses’ Health Study, koje prati zdravlje velikog broja žena.

U analizu je uključeno više od 44.000 žena za procenu sreće, kao i približno 36.700 žena za procenu optimizma.

Učesnice su tokom godina redovno popunjavale upitnike o ishrani i načinu života.

Rezultati su pokazali da su žene koje su konzumirale više hrane bogate flavonoidima imale veću vjerovatnoću da zadrže osjećaj sreće i optimizma tokom vremena, prenosi B92.

Posebno su se izdvojile određene vrste voća: jagode, borovnice, jabuke, pomorandže i grejp.

Žene koje su često konzumirale ove namirnice imale su 3 do 8 odsto veću vjerovatnoću trajne sreće, kao i 10 do 16 odsto veću vjerovatnoću trajnog optimizma.

Istraživači su takođe otkrili dvosmjernu vezu: ljudi koji su srećniji i optimističniji imaju veću vjerovatnoću da održavaju zdravije prehrambene navike.

Rezultati sugerišu da redovno konzumiranje voća bogatog flavonoidima može doprinijeti boljem psihološkom blagostanju. Ipak, autori naglašavaju da je riječ o povezanosti, a ne o direktnom uzroku, pa su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdili ovi efekti.