Čaj koji može da ublaži simptome alergije na polen: Odličan je i za imunitet

13.03.2026
Dolazak proljeća za mnoge znači duže dane, toplije vrijeme i prirodu koja se budi. Međutim, za osobe koje pate od sezonskih alergija ovaj period često donosi niz neprijatnih simptoma – kijanje, curenje nosa, svrab očiju, zapušenost disajnih puteva i opšti osjećaj umora. Kada koncentracija polena u vazduhu naglo poraste, organizam reaguje burno, oslobađajući histamin koji izaziva alergijsku reakciju.
Iako postoje brojni lijekovi koji ublažavaju simptome, sve više ljudi traži prirodna rješenja koja mogu pomoći organizmu da se lakše izbori sa alergijama. Jedna od biljaka koja se posebno izdvaja u prirodnoj medicini jeste kopriva, poznata po svojim protivupalnim i antialergijskim svojstvima.
Kopriva se vijekovima koristi u narodnoj medicini za jačanje organizma i ublažavanje različitih zdravstvenih tegoba. Posebno zanimljiva je činjenica da ova biljka može djelovati kao prirodni antihistaminik – supstanca koja blokira dejstvo histamina u organizmu. Upravo histamin izaziva simptome poput kijanja, svraba i zapušenog nosa tokom alergijske reakcije.
Pored antihistaminskog dejstva, kopriva ima i snažna protivupalna svojstva koja mogu pomoći u smirivanju iritacije sluzokože nosa i disajnih puteva. Takođe sadrži vitamine A, C i K, kao i minerale poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma koji doprinose jačanju imuniteta.
Ova biljka pomaže organizmu da se izbori sa upalnim procesima, ali i da lakše podnese kontakt sa alergenima iz spoljne sredine. Ljekovite biljke poput koprive mogu podstaći prirodnu odbranu organizma i djelovati antialergijski i protivupalno.
Kopriva se može koristiti na više načina, a najpopularniji je čaj od svježih ili sušenih listova. Preporučuje se da se jedna kašika lista prelije šoljom vode, kratko prokuva i zatim ostavi da odstoji nekoliko minuta. Takav napitak može se piti dva do tri puta dnevno tokom sezone alergija.
Osim čaja, kopriva se može koristiti i u obliku kapsula, tinktura ili kao dodatak jelima poput supa i variva. Na taj način organizam dobija dodatnu dozu hranljivih materija i prirodnu podršku imunitetu u periodu kada je najosjetljiviji, prenosi 24sedam.
