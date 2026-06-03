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Minić: Postignut dogovor sa roditeljima njegovateljima

Autor:

ATV
03.06.2026 14:19

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Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима
Foto: X / Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić objavio je da je postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima.

"Finalizovaćemo zakonsko rješenje već sutra na sjednici Vlade, a potom tražiti podršku na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske", saopštio je Minić na "Iksu" nakon sastanka sa predstavnicima organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti trebalo bi da bude produženo pravo roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="sr" dir="ltr">Postignut je dogovor sa roditeljima njegovateljima, finalizovaćemo zakonsko rješenje već sutra na sjednici Vlade, a potom tražiti podršku na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine. <a href="https://t.co/BKy27YcnUx">pic.twitter.com/BKy27YcnUx</a></p>&mdash; Savo Minić (@minic_savo) <a href="https://x.com/minic_savo/status/2062143815113220343?ref_src=twsrc%5Etfw">June 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

roditelj njegovatelj

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