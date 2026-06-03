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Dodik: Počastvovan sam učešćem na Forumu u Sankt Peterburgu, važno prisustvo Amerike

Autor:

ATV
03.06.2026 10:32

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Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastvovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu i istakao da je veoma važno što na ovogodišnjem skupu učestvuje veliki broj zemalja, uključujući SAD.

"To je redovno naše učešće na Samitu, vezanom za ekonomiju, koji je pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina, gd‌je se razmatra napredak u privredi, nauci, u oblasti vještačke inteligencije", rekao je Dodik Srni uoči puta u Sankt Peterburg.

Dodik je naglasio da je veoma veliko prisustvo brojnih zemalja, između ostalih i SAD, koje će učestvovati sa snažnom delegacijom, što govori o tome da je Samit preživio teško vrijeme.

"Bez obzira na to što ga i dalje ignorišu neke evropske vlade na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka iz same EU, što govori da je Rusija nezaobilazna", ukazao je Dodik.

On je naglasio da se poziv na Samit u Sankt Peterburgu ne odbija.

"Mi smo veoma počastvovani što smo redovni gosti već 15, možda i više godina, ovoga foruma koji se organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Putina", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su njegovi sastanci sa predsjednikom Rusije kontinuitet dobre saradnje.

"Mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti", istakao je Dodik, prenosi Srna

Delegacija Republike Srpske prisustvovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počinje danas. Tema ovogodišnjeg skupa na kojem se očekuje učešće više od 20.000 ljudi iz oko 130 zemalja je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti".

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Rusija

Ekonomski forum Rusija

Sankt Peterburg

Amerika

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