Budimir za ATV: MUP Srpske je institucija integriteta - ne poligon za politikanstvo

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir odbacio je kao zlonamjerne navode o nedovoljnoj zastupljenosti Bošnjaka u redovima MUP-a Republike Srpske.

Gostujući u emisiji U prvom planu na ATV-u, Budimir se osvrnuo na zahtjeve Ćamila Durakovića, poručivši da Ministarstvo provodi transparentne procedure prijema kadeta.

"Mi ne samo da primamo, već i školujemo kadete i učenike srednje škole bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na Policijskoj akademiji, gdje obuku završavaju i kadeti iz Brčko distrikta. Volio bih da postoji takva zastupljenost u Federaciji BiH, u federalnoj upravi MUP-a ili u kantonalnim policijama, kakva je u MUP-u Srpske. Kod nas su Bošnjaci godinama komandiri i vršioci najviših dužnosti, i to mnogo ranije nego što je to slučaj u raznim kantonima", poručio je Budimir.

Budimir je istakao da takve kritike smatra zlonamjernim opaskama koje ne doprinose radu Ministarstva, te je pohvalio saradnju sa kolegama iz Federacije:

"Posebno sa federalnom upravom i sadašnjim direktorom, saradnja je veoma profesionalna. Čak i u vrijeme krize bila je izuzetno korektna, uprkos pokušajima pojedinih strana da tu krizu prebace u bezbjednosnu sferu."

Medijski istupi Perice Stanića - čisto politikanstvo

Budimir se osvrnuo i na medijske istupe bivšeg direktora SIPE Perice Stanića, ocijenivši njegove tvrdnje o prevozu kokaina službenim vozilima kao "čisto politikanstvo".

"To je interesantno kada dođe od nekoga ko je u policiji proveo čitav svoj radni vijek. Sve istrage o kojima se govori sprovelo je upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi smo sami sproveli unutrašnji disciplinski postupak i podnijeli izvještaje o počinjenim krivičnim djelima protiv tih lica. Samo dok sam ja na čelu MUP-a, trenutno vodimo istrage protiv 16 policijskih službenika za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u činjenju krivičnih djela", naglasio je ministar.

Budimir je upozorio da neprijavljivanje krivičnog djela, ako neko ima saznanja, takođe predstavlja krivično djelo.

"Mi smo policija koja vodi računa o svom integritetu i svaka zloupotreba se najoštrije kažnjava. Pogledajte akciju 'Vatrogasac', gdje su pripadnika Žandarmerije koji je prešao na stranu kriminala uhapsile njegove kolege. To je dokaz da možemo biti ponosni na naš kadar koji sam provodi istrage protiv onih koji su ogriješili o zakon", rekao je ministar.

Povećanje plata kao prioritet

Na kraju razgovora, Budimir je izrazio optimizam po pitanju poboljšanja materijalnog statusa policijskih službenika:

"Premijer Minić je neko ko se snažno zalaže za povećanje plata u našem sektoru i očekujem da ćemo u narednom periodu napraviti značajan iskorak u tom pravcu", zaključio je Budimir.