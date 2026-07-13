Bizon napao muškarca i bacio ga u vazduh nekoliko metara!

Muškarac je u petak naveče zadobio teške povrede nakon što ga je razjareni bizon u Nacionalnom parku "Yellowstone" odbacio nekoliko metara u vazduh.

Mike MakLeod, profesionalni fotograf iz Bozemana u saveznoj državi Montana, rekao je da se incident dogodio u kampu Bridž Bej, južno od područja Fishing Bridge.

Mackeod je ispričao da je muškarac šetao sa svojim unukom kada je uznemireni mužjak bizona usmjerio agresiju prema njima.

"Pokušavao sam samo snimiti dramatične kadrove bizona koji je bio potpuno razjaren. Ovo je potpuno promijenilo moja očekivanja o njihovom ponašanju u ovo doba godine. Nisam mogao pretpostaviti da će se ovako nešto dogoditi", rekao je za Kauboj Stejt Dejli.

Služba Nacionalnog parka nije objavila nikakve informacije o incidentu. Makleod je kampovao u Bridž Baju kada mu je supruga pokazala bizona koji je ušao u kamp. Uzeo je kameru i počeo snimati sa sigurne udaljenosti.

"Počeo je hodati kroz kamp. Približio se grupi d‌jece koja su ga fotografirala mobitelima s pristojne udaljenosti, a onda je iznenada krenuo u juriš na njih", rekao je MakLeod.

D‌jeca su se uspjela na vrijeme razbježati, ali bizon se nije zaustavio.

"Tada sam počeo snimati. Nekada sam bio ratni fotograf u američkoj vojsci i mogao sam vid‌jeti da će se nešto dogoditi", rekao je.

Bizon je nastavio trčati kroz kamp dok su ljudi vikali jedni drugima upozoravajući na opasnost. Nakon nekog vremena legao je u prašinu i počeo se valjati.

Muškarac i unuk bili su na sigurnoj udaljenosti

U tom trenutku pojavio se muškarac koji će postati žrtva napada.

"Nisu čak ni bili u tom dijelu kampa. Šetali su cestom, prilično daleko od bizona, kada je on iznenada potrčao prema njima", rekao je MakLeod.

Prema njegovim riječima, muškarac i njegov unuk nalazili su se na udaljenosti od najmanje stotinjak metara, što bi i Nacionalna služba parkova smatrala sigurnom distancom. Zastali su kako bi fotografirali životinju dok je mirno ležala u prašini.

"Sjedio je u prašini, okrenut prema cesti. Kada je počeo ustajati, d‌jed je rekao: 'Vrijeme je da krenemo' pa su se povukli iza drveća", kazao je.

Tada se cestom pojavio bijeli kamionet, što je, iz nepoznatog razloga, ponovo razjarilo bizona.

"Bizon je krenuo prema kamionetu. Vozač je nastavio voziti, a životinja se zatim okrenula prema mjestu gd‌je su se njih dvojica skrivali iza drveća" naveo je.

Nakon što je dio bijesa iskalio na mladom stablu, bizon je utrčao među drveće i počeo progoniti muškarca i njegovog unuka.

Unuk je uspio pobjeći, ali njegov d‌jed nije imao toliko sreće. Bizon ga je tjerao oko stabala dok je pokušavao pobjeći.

"Zakačio ga je lijevim rogom za kuk i odbacio u vazduh. Napravio je gotovo savršen salto i pao na bok. Bizon je visok najmanje dva metra, a muškarac je završio nekoliko metara iznad njega", ispričao je MakLeod.

Fotograf priskočio u pomoć

Nakon što je muškarac pao na zemlju, bizon je ostao stajati iznad njega, tresući glavom i pokazujući znakove velike uznemirenosti.

"Tada sam znao da moram nešto učiniti. Bojao sam se da će ga probosti rogovima. Prestao sam snimati, potrčao prema bizonu, glasno vikao i pokušao izgledati što veće i zastrašujuće", opisao je.

Nekoliko drugih očevidaca učinilo je isto, što je natjeralo bizona da pobjegne.

Kada je opasnost prošla, svi su pritrčali povrijeđenom muškarcu. Trpio je jake bolove, posebno u kukovima i nozi na koju je pao, ali nisu primijetili vidljive vanjske povrede, piše Kliks

"Jedan čovjek ga je držao za ruku. Drugi je pazio da se bizon ne vrati. Jedna žena je zvala hitnu pomoć, a druga je pregledala ima li krvarenja, ali nismo pronašli krv", kazao je.

Ekipa hitne medicinske pomoći Yellowstonea brzo je stigla i preuzela brigu o povrijeđenom.

MakLeod je kasnije razgovarao s unukom povrijeđenog muškarca, koji mu je rekao da njegov d‌jed ima veoma teške povrede i da se još uvijek nalazi u ozbiljnom zdravstvenom stanju.

"Bio je zabrinut i želio je pogledati snimak kako bi se uvjerio da nije njegova krivica. Na snimku se jasno vidi da nije učinio ništa pogrešno", poručio je.

MakLeod naglašava da u ovom slučaju niko od posjetilaca nije napravio grešku.

"Nisam vidio da se iko previše približio životinji. Ljudi su jedni druge upozoravali da bizon prolazi i svi su držali distancu. Bili su veoma odgovorni", upozorio je.

Prema njegovim riječima, upravo je bizon bio inicijator napada.

Biološko objašnjenje za ovakvo ponašanje jeste sezona parenja bizona, koja traje od juna do septembra. U tom periodu mužjaci postaju izrazito agresivni jer se bore za dominaciju i ženke.

MakLeod smatra da ni muškarac ni njegov unuk ne snose nikakvu odgovornost.

"Samo su izašli u večernju šetnju. Skrenuli su iza ugla i tamo je bio bizon", kazao je.

Dodaje da je životinja, iz razloga poznatih samo njoj, očigledno tražila sukob.

"Godinama sam među bizonima, ali ovo je bilo zaista neobično. Zašto je odabrao baš njih dvojicu? Oko njega je bilo mnogo ljudi, a većina je bila čak i bliže. Zaista čudno", zaključio je MakLeod.