Najkompletniji Ti-reks ide na aukciju, očekuje se cijena od 30 miliona dolara

Jedan od najkompletnijih fosila tiranosaurusa reksa ikada pronađenih, poznat kao Gus, biće ponuđen na aukciji u Sotbiju sa procjenjenom vrijednošću od 30 miliona dolara, a mogao bi da obori rekord najskupljeg dinosaurusa prodatog do sada.

Gus je pronađen u oblasti Badlends, u Južnoj Dakoti, a tim istraživača proveo je šest godina na njegovom iskopavanju, dokumentovanju i rekonstrukciji, prenose mediji.

Kod ovog primjerka identifikovano je 61 odsto kostiju, što ga svrstava među najznačajnije nalaze te vrste. Ovaj dinosaurus, koji je živio prije oko 67 miliona godina, postao je jedan od najpoznatijih simbola praistorijskog svijeta, između ostalog zahvaljujući filmovima poput "Park iz doba jure" i "King Konga."

Aukcija je ponovo otvorila raspravu među naučnicima o tome da li fosili od izuzetnog naučnog značaja treba da budu dostupni muzejima ili mogu da završe u privatnim kolekcijama bogatih pojedinaca.

Stručnjaci upozoravaju da privatno vlasništvo može da ograniči istraživanja, jer naučni časopisi uglavnom ne prihvataju studije zasnovane na fosilima kojima istraživači nemaju dugoročan pristup.

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"Ne postoji zamena za pravi fosil. Moramo da razumijemo anatomiju i znamo šta je stvarno", upozorila je Suzana Mejdmant, profesor iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu.

Rekord najskupljeg dinosaurusa prodatog na aukciji trenutno drži stegosaurus Apek, koji je 2024. godine prodat za 44,6 miliona dolara. Stručnjaci, međutim, ističu da bez rada profesionalnih lovaca na fosile ne bi bilo ni ovakvih otkrića.

Među pet najskupljih dinosaurusa prodatih na aukcijama svi su primerci prodati nakon 2020. godine. Među njima je i Ti- reks Stan, koji je 2020. godine prodat za 31,8 miliona dolara, iako je njegova početna procjena bila između šest i osam miliona dolara.

(sputnik srbija)