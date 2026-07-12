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Ana Nikolić smršala 50 kilograma, ovo je njen jelovnik

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 10:59

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Ана Николић
Foto: Youtube/ Pink.rs

Muzička zvijezda Ana Nikolić svojevremeno je vodila veliku borbu sa viškom kilograma, a nakon trudnoće uspjela je da napravi nevjerovatnu transformaciju i izgubi čak 50 kilograma

Pjevačica je uspjela da povrati djevojačku kilažu, a svojevremeno je otvoreno govorila o promjenama koje je uvela u svakodnevni život i otkrila kako je izgledao njen jelovnik.

“Moja tajna kako sam smršala? Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnju rutinu. Čim ustanem pijem dvije čaše vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Poslije toga slijedi moj doručak, često su to jaja na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo svježa salata ili pahuljice. Za vrijeme ručka jedem bijelo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (bijelo brašno), držim se unosa kalorija od 1.000 do 1.200 kalorija. Slatkiša sam se odrekla skroz”, ispričala je tada Ana Nikolić.

Pjevačica je istakla da je za gubitak kilograma, osim promjene ishrane, veoma važna i čvrsta odluka, kao i istrajnost tokom prvih sedmica.

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“Ako mi baš padne šećer, onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovjek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promijeni i samim tim će uspjeti. Prvih mjesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osjećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladnim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepu, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano, to bolje. Pijem od dva do tri litra vode dnevno. Nekad i četiri”, dodala je Ana Nikolić.

Ovako je izgledao jelovnik Ane Nikolić

Za doručak je birala dva jaja na oko uz paradajz, jogurt sa pahuljicama, voće i orašaste plodove, dok su se na njenom meniju nalazile i kajsije ili trešnje sa jogurtom.

Za ručak je jela supu od brokolija, pržene paprike sa rižom, losos sa špinatom, gljive sa lukom i bijelo meso, kao i zelenu salatu sa tunjevinom ili škampima i zelje sa ribom.

Večera je bila znatno laganija, pa je uglavnom birala jogurt ili voće.

(GrandTV)

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