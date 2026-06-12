Jedan od najvećih hitova Marina Tucaković je napisala kada je izgubila sina

Pokojna hitmejkerka Marina Tucaković napisala je 2010. godine pjesmu "Mišo moj", koju je posvetila sinu kog je prerano izgubila.

Pejsma je postala veliki hit, a otpjevala ju je Ana Nikolić.

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Publika se slaže da niko drugi nije mogao bolje da je otpjeva od nje jer je Ana znala da iznese pravu emociju.

- Pjesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - otkrila je Marina svojevremeno za medije.

Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pjesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.

U pitanju je pesma "Zora je", koju je otpjevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".

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Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 evra, a poznato je da je pored toga sarađivala i sa brojim drugim izvođačima sa estrade.

Marinine pjesme i dan danas žive a o njenom neospornom talentu koji se teško rađa svi često govore kroz prisjećanje na slavnu kompozitorku i tekstopisca.

(Telegraf.rs)