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Jedan od najvećih hitova Marina Tucaković je napisala kada je izgubila sina

Autor:

ATV
12.06.2026 08:16

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Један од највећих хитова Марина Туцаковић је написала када је изгубила сина
Foto: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Pokojna hitmejkerka Marina Tucaković napisala je 2010. godine pjesmu "Mišo moj", koju je posvetila sinu kog je prerano izgubila.

Pejsma je postala veliki hit, a otpjevala ju je Ana Nikolić.

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Publika se slaže da niko drugi nije mogao bolje da je otpjeva od nje jer je Ana znala da iznese pravu emociju.

- Pjesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - otkrila je Marina svojevremeno za medije.

Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pjesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.

U pitanju je pesma "Zora je", koju je otpjevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".

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Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 evra, a poznato je da je pored toga sarađivala i sa brojim drugim izvođačima sa estrade.

Marinine pjesme i dan danas žive a o njenom neospornom talentu koji se teško rađa svi često govore kroz prisjećanje na slavnu kompozitorku i tekstopisca.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Ana Nikolić

estrada

Pjevačica

Marina Tucaković

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