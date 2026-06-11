Žanamari pokazala kako održava formu: U prvom planu njena atraktivna figura

Žanamari Perčić je ponovo privukla pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama objavom iz teretane, gd‌je je pokazala kako održava svoju formu i kondiciju kroz redovne treninge.

Popularna pjevačica podijelila je kratke snimke i fotografije na kojima se vidi kako izvodi vježbe snage i kardio treninge, naglašavajući koliko joj je važan zdrav način života i disciplina u svakodnevnoj rutini.

U fokusu objave bio je njen trening, ali su pratitelji u komentarima primijetili i njen prepoznatljiv izgled te energiju kojom zrači tokom vježbanja.

Žanamari već duže vrijeme otvoreno dijeli svoju fitnes rutinu, motivišući fanove da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Njene objave često izazovu veliki broj reakcija, posebno među onima koji prate njen muzički rad, ali i lajfstajl sadržaj.

I ovoga puta reakcije nisu izostale, mnogi su pohvalili njenu posvećenost treningu i dosljednost, dok su drugi istakli da uspješno balansira muzičku karijeru i zdrav životni stil, piše Kliks

Pjevačica, poznata po energičnim nastupima i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, nastavlja dijeliti dijelove svoje svakodnevice, a fitnes je očigledno postao važan dio njenog identiteta.