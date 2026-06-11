Logo

Žanamari pokazala kako održava formu: U prvom planu njena atraktivna figura

Autor:

ATV
11.06.2026 16:31

Komentari:

0
пјевачица модел креатор инфлуенсерка
Foto: Instagram/Zanamari

Žanamari Perčić je ponovo privukla pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama objavom iz teretane, gd‌je je pokazala kako održava svoju formu i kondiciju kroz redovne treninge.

Popularna pjevačica podijelila je kratke snimke i fotografije na kojima se vidi kako izvodi vježbe snage i kardio treninge, naglašavajući koliko joj je važan zdrav način života i disciplina u svakodnevnoj rutini.

U fokusu objave bio je njen trening, ali su pratitelji u komentarima primijetili i njen prepoznatljiv izgled te energiju kojom zrači tokom vježbanja.

Žanamari već duže vrijeme otvoreno dijeli svoju fitnes rutinu, motivišući fanove da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Njene objave često izazovu veliki broj reakcija, posebno među onima koji prate njen muzički rad, ali i lajfstajl sadržaj.

I ovoga puta reakcije nisu izostale, mnogi su pohvalili njenu posvećenost treningu i dosljednost, dok su drugi istakli da uspješno balansira muzičku karijeru i zdrav životni stil, piše Kliks

Pjevačica, poznata po energičnim nastupima i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, nastavlja dijeliti dijelove svoje svakodnevice, a fitnes je očigledno postao važan dio njenog identiteta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Žanamari

Pjevačica

Hrvatska

Instagram

trening

pokazala izvajano tijelo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пјевачица Тања Савић

Scena

Tanja Savić hitno otkazala koncert u Splitu

6 h

0
Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović u ''debelom'' minusu: Jedan potez je skupo koštao

10 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja "popila" žestoku kaznu: Udarila Uroša, pa uslijedila brutalna odluka produkcije

21 h

0
Медицинска сестра тврдила да је вакцинисала Тонија Цетинског: „Сама сам себи уништила живот“

Scena

Medicinska sestra tvrdila da je vakcinisala Tonija Cetinskog: „Sama sam sebi uništila život“

22 h

1

  • Najnovije

18

40

Vanredno stanje u Pentagonu! Spratovi izolovani, naređena evakuacija!

18

36

Pucao iz kalašnjikova na autobus: Drama na jugu Srbije

18

29

Poruka iz Rusije: Lideri Francuske, Velike Britanije i Njemačke samo se pretvaraju da žele mir

18

22

Penzionerima novo povećanje penzija i isplata jednokratne pomoći

18

19

Edita napušta Beograd, seli se u osmom mjesecu trudnoće: "Ne tražim adresu, tražim mir"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima