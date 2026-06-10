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Maja "popila" žestoku kaznu: Udarila Uroša, pa uslijedila brutalna odluka produkcije

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ATV
10.06.2026 21:09

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Маја Маринковић
Foto: Youtube/Zadruga

Maja Marinković danas je ušla u žestoki sukob sa Urošem Stanićem prekršivši jedno od najstrožijih pravila Elite 9.

Ovo je bilo dovoljno da Marinkovićeva bude sankcionisana od strane produkcije koja ju je udarila po džepu.

Ovo joj nije nimalo lako palo.

Sve je počelo naizgled bezazlenom raspravom oko gumene igračke za bazen, koju starleta ni po koju cijenu nije željela da prepusti drugim učesnicima. Verbalni okršaj ubrzo je eskalirao i prerastao u ozbiljan incident, a u jednom trenutku Maja je u potpunosti izgubila kontrolu, te je fizički nasrnula na Stanića i udarila ga.

Budući da Veliki šef ne toleriše nasilje i strogo zabranjuje svaki vid fizičkog kontakta i agresije među učesnicima, donijeta je hitna odluka o sankcionisanju.

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Produkcija je rešila da Maju žestoko "udari po džepu", kaznivši je oduzimanjem honorara u trajanju od čak šest mjeseci.

Ovo, inače, nije prvi ispad Marinkovićeve u posljednje vrijeme. Podsjetimo, Veliki šef je nedavno izrekao kaznu Maji i Asminu Durdžiću jer su izbjegli prisustvo na "Igri istine", što predstavlja jednu od obaveznih aktivnosti za sve stanare Bele kuće.

Nakon ovog najnovijeg kršenja pravila, niz sankcija za Maju se samo nastavlja. Među vjernim gledaocima uveliko se postavlja pitanje koliku će zaradu starleta na kraju rijalitija uopšte uspjeti da ostvari, s obzirom na to da joj se zbog problematičnog ponašanja honorar "topi" iz dana u dan.

(telegraf)

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Tagovi :

Maja Marinković

Kazna

novac

Uroš Stanić

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