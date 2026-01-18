Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

Sanja je u emisiji ugostila aktuelne učesnike rijalitija “Elita 9”, pa predočila činjenice vezane koje su se desile pred kamerama.

Region Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

U studio su stigli Anita Stanojlović, Luka Vujović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Maja Marinković, a Sanja je bez uvijanja otvorila temu intimnih odnosa u Eliti.

Sanja je sa sobom ponijela spisak svih partnera pojedinačno aktuelnih učesnica šou programa.

Prema Sanjinom spisku, po broju odnosa prednjače Maja Marinković i Anita Stanojlović – Maja sa ukupno 12, a Anita sa 9 partnera.

– Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada – rekla je Sanja.

– Majko moja – čula se Aneli Ahmić.

Maja jedva stala na jednu karticu – pecnula je voditeljka, a potom rekla publici da to nije za aplauz.

Srbija Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

Maja Marinković je pokušala da objasni situaciju, ističući da je dugogodišnji boravak u rijalitiju uticao na broj njenih veza.

– Pa normalno Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dvije sezone – rekla je Maja.

Anita je imala nešto drugačiju reakciju.

– Ne, to nije tačno. Nisam se poljubila ni sa kim. Sa svakim sa kim sam se poljubila, sa njim sam bila – branila se Anita, tvrdeći da je imala devet partnera samo na papiru.

“Na garderobu dajemo 30.000 evra po sezoni”

Majin otac se osvrnuo i na komentare da Maja više nije glavni akter, te se kači na druge učesnike.

Svijet Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

– Ne mora da se bude u priči da bi neko pobijedio, pa evo imamo primjer Kijine mame. Maji je dovoljno da se pojavi sa svojim izgledom i drži pažnju. U kući su svi njeni fanovi, osim Miće, Matore i Miljane, ona je četvrta po stažu u kući – rekao je Taki, a onda se osvrnuo i na garderobu koju šalje rijaliti učesnici.

– Više ne spremam garderobu, sada sam joj rekao da kupi na vrijeme. Sad je i zadnjica umanjena i ne mogu da idem do kreatora za svaki detalj. Neka blista i neka izađe posljednja, ali uvijek tata kupuje i šalje. Mnogo je uloženo u njenu garderobu, ove godine je sama sebi uložila u garderobu, ali tamo ako hoćeš da uđeš za odjeću moraš minimalno da uložiš 30. 000 evra. To je javna scena, pa samo preko 2. 000 evra smo dali samo za šminku i kreme i sve to košta – rekao je on