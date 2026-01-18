Edita otkazala nastupe: ''Desile su se nepredviđene stvari''

18.01.2026
10:22
Komentari:0
Edita Aradinović je trudna i čeka dijete sa svojim izabranikom Nenadom Stevićem.
Edita je lijepe vijesti potvrdila početkom 2026. godine, međutim, čini se da je bilo naznaka i krajem 2025. godine.
"Ja sam se sad ugojila, ali mi lijepo stoji. Izdržala sam sve ružno u 2025, sad se smiješe neke lijepe stvari. Otkazala sam nastupe za ljeto 2026. Ne želim da gubim energiju. Desile su se nepredviđene stvari. Zato je bolje da sjedim i da se završavaju neke stvari, a onda će se raditi", istakla je tada Aradinovićeva u intervjuu Boži Dobriši, što sad mnogi tumače kao priznanje njene trudnoće.
