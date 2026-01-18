Logo
Edita otkazala nastupe: ''Desile su se nepredviđene stvari''

18.01.2026

10:22

Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

Edita Aradinović je trudna i čeka dijete sa svojim izabranikom Nenadom Stevićem.

Edita je lijepe vijesti potvrdila početkom 2026. godine, međutim, čini se da je bilo naznaka i krajem 2025. godine.

"Ja sam se sad ugojila, ali mi lijepo stoji. Izdržala sam sve ružno u 2025, sad se smiješe neke lijepe stvari. Otkazala sam nastupe za ljeto 2026. Ne želim da gubim energiju. Desile su se nepredviđene stvari. Zato je bolje da sjedim i da se završavaju neke stvari, a onda će se raditi", istakla je tada Aradinovićeva u intervjuu Boži Dobriši, što sad mnogi tumače kao priznanje njene trudnoće.

Edita Aradinović

Pjevačica

