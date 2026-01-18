Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

Indonežanski spasilački timovi pronašli su danas tijelo jedne žrtve pada aviona za nadzor ribarstva, u jaruzi oko 200 metara od vrha planine Bulusaraung u provinciji Južni Sulavesi, izjavio je zvaničnik spasilačke agencije te provincije Andi Sultan.

Sultan je iznio nove podatke o broju osoba u avionu, navodeći da je u njemu bilo deset ljudi prije pada a ne 11, kako je ranije bilo saopšteno, kao i da stanje ostalih devet osoba još nije poznato, prenosi Rojters.

Šef spasilačke agencije Južnog Sulavesija, Muhamed Arif Anvar rekao je da će 1.200 ljudi biti raspoređeno u potragu za nestalima.

Indonežanske vlasti saopštile su ranije danas da su pronašle olupinu aviona za nadzor ribarstva koji je juče nestao u provinciji Južni Sulavesi, blizu planine prekrivene maglom.

Olupina aviona uočena je danas iz helikoptera za potragu na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, nakon čega su spasioci raspoređeni u tom području.

Avion ATR 42-500, u vlasništvu vazduhoplovne grupe Indonezija Er Transport, izgubio je kontakt sa kontrolom leta juče oko 13.30 sati po lokalnom vremenu, u blizini regiona Maros u Južnom Sulavesiju.

U avionu, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo za pomorske poslove i ribarstvo, bilo je, prema revidiranim podacima, sedam članova posade i tri putnika, koji su bili zaposleni u tom ministarstvu.

Avion je bio na putu ka Makasaru, glavnom gradu Južnog Sulavesija, nakon što je poletio iz provincije Jogjakarta prije nego što je sa njim izgubljen kontakt.

Istragu o uzroku nesreće vodi Nacionalni komitet za bezbjednost saobraćaja Indonezije.