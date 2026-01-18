Značajno otkriće u Mediteranu: Da li je ovo signal za uzbunu

Istraživački tim Multidisciplinarnog instituta za proučavanje životne sredine "Ramon Margalef" (IMEM) Univerziteta u Alikanteu, u saradnji sa naučnicima Univerziteta Las Palmas de Gran Kanarija (ULPGC), po prvi put je potvrdio prisustvo roda Gambierdiscus na španskoj kopnenoj obali.

Konkretno, mikroalga je otkrivena duž obale Denije i Habije, na sjeveru provincije Alikante, nakon što je u mediteranskim vodama kopnene Španije prvi put detektovana mikroalga koja proizvodi ciguatoksine.

Kako piše lokalni portal Diariodeavisos.elespanol, ovo otkriće nadovezuje se na nalaz iz 2017. u vodama Balearskih ostrva, koji je zabilježio tim Instituta za agroprehrambena istraživanja i tehnologiju (IRTA). Do novog otkrića došlo je tokom rutinskih uzorkovanja fitoplanktona koje sprovodi Morska laboratorija UA–Denija, u okviru IMEM-a.

Tom prilikom identifikovana je vrsta Gambierdiscus australes, mikroalga iz grupe morskih dinoflagelata koja proizvodi ciguatoksine - skup toksina koji izazivaju trovanje hranom poznato kao ciguatera.

Do trovanja dolazi konzumiranjem ribe koja je u svojim tkivima akumulirala povećane količine ovih toksina, saopštio je Univerzitet u Alikanteu.

Šta je otkrila studija

Studija je sprovedena kroz dvije terenske kampanje uzorkovanja, u martu i septembru 2023, na ukupno 12 stanica raspoređenih u šest zona duž obale, kako u blizini obale (250 metara), tako i na većoj udaljenosti (jedan kilometar).

Rezultati su pokazali prisustvo vrste Gambierdiscus australes u 75 odsto uzoraka prikupljenih u martu i u 100% uzoraka iz septembra, pri čemu su zabilježene koncentracije varirale između 20-140 ćelija po litru. Prema navodima Univerziteta u Alikanteu, rod Gambierdiscus obuhvata mikroalge koje proizvode ciguatoksine, koji se akumuliraju u većim primjercima pojedinih vrsta riba, a njihova konzumacija može izazvati toksične reakcije kod ljudi.

Da li je ovo signal za uzbunu za potrošače

Ipak, glavni istraživač studije Sezar Bordeore ističe da, uprkos značaju ovog otkrića, “potrošači mogu da budu mirni“, jer koncentracije toksičnog fitoplanktona pronađene na kopnenoj obali “nisu alarmantne”, a vrsta australes, unutar roda Gambierdiscus, “ne spada među najtoksičnije”.

"Znamo kako da spriječimo moguće trovanje hranom", rekao je Bordeore, dodajući da “postoje preventivne mjere koje sprječavaju ulazak ribe sa visokim nivoima toksina na tržište, zasnovane na prethodnim analizama, tako da je riba koja se distribuira potpuno bezbjedna”.

Zašto su ove alge u Mediteranu

Prema njegovim riječima, prisustvo ovog roda mikroalgi u vodama Mediterana moglo bi biti povezano s porastom temperature mora, budući da potiče iz toplih tropskih voda, a zagrijavanje Mediterana olakšava geografsko širenje brojnih morskih vrsta.

"Neophodno je pažljivo praćenje. Naš zadatak je da o tome obavijestimo nadležne institucije, što smo već učinili, i da se u svakom trenutku preduzmu odgovarajuće mere kako bi se očuvala bezbjednost hrane", rekao je istraživač.

"Za morsku vrstu, povećanje temperature za samo jedan stepen predstavlja čitav novi svijet i može biti presudna razlika koja omogućava kolonizaciju novih područja koja su ranije bila nepristupačna zbog prehladnih voda ", dodao je on.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta OBSERMAR-CV, finansiranog kroz program Thinkinazul Ministarstva nauke i inovacija, sredstvima Evropske unije iz fonda Next Generation, kao i uz podršku Vlade Valensije, prenosi Blic.