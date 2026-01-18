Logo
Tramp poništava sva akta potpisana autopenom: ''Nezakonito''

18.01.2026

09:10

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da će biti poništena sva akta koja je njegov prethodnik u Bijeloj kući Džozef Bajden potpisao pomoću autopen uređaja, robotske naprave koja kopira nečiji potpis.

Tramp je istakao da je sve što je potpisano autopenom nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo.

"Osoba koja je radila sa automatskim potpisivanjem nije imala pojma da li Bajden odobrava ono što se radi. Nije postojala nikakva pisana naredba i to je bio apsolutno nezakonit čin koji su počinili radikalno ljevičarski pobunjenici koji su nezakonito vodili Bajdenovu administraciju", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Trut soušl".

evropski parlament pixabay

Svijet

Evropski parlament neće odobriti trgovinski sporazum sa Vašingtonom

On je poručio da bi svi oni koji su učestvovali u potpisivanjima korišćenjem autopena trebalo da budu uhapšeni zbog onoga što su uradili Americi.

"Oni nisu pobijedili na predsjedničkim izborima, ali, kada razmislite o tome, nije ni Bajden. Sve je bilo namješteno. Mora postojati cijena koju moraju da plate i ona mora biti velika", poručio je Tramp.

Automatski uređaj za potpisivanje, takozvani autopen, već decenijama se koristi u Bijeloj kući, navodi britanski "Gardijan".

Taj uređaj, robotska naprava koja replicira nečiji potpis, patentiran je 1803. godine u SAD i najčešće se koristi za potpisivanje velikog broja dokumenata.

Prema smjernicama američkog Ministarstva pravde iz 2005. godine, "predsjednik SAD ne mora lično da izvrši fizički čin stavljanja svog potpisa na tekst zakona koji odobrava da bi taj zakon stupio na snagu".

Mnogi američki predsjednici su koristili autopen, još od Tomasa Džefersona, koji je tokom svog mandata od 1801. do 1809. godine koristio ranu verziju uređaja.

Donald Tramp

