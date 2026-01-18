Evropski parlament neće odobriti trgovinski sporazum sa Vašingtonom

Poslanici Evropskog parlamenta neće odobriti istorijski trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio nove carine evropskim zemljama u sklopu svojih nastojanja da preuzme kontrolu nad Grenlandom, piše "Politiko".

List navodi da je time budućnost primirja u trgovinskom ratu, definiranog sporazumom koji su u julu prošle godine potpisali Tramp i predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen postala neizvjesna.

Predsjednik Evropske narodne stranke Manfred Veber izjavio je da eskalirajuće napetosti znače da Evropski parlament neće glasati za pakt koji postavlja američke carine na uvoz iz EU na 15 odsto u zamjenu za neprimjenjivanje nameta na američki izvoz.

"Evropska naroda partija je za trgovinski sporazum između EU i SAD, ali s obzirom na prijetnje Trampa u vezi sa Grenlandom, odobrenje u ovoj fazi nije moguće" napisao je Veber na društvenim mrežama.

On je naveo da carine od nula odsto na američke proizvode moraju biti stavljene na čekanje.

Svijet Sazvan hitan sastanak u Briselu zbog najavljenih američkih carina

Glasanje o ratifikovanju trgovinskog sporazuma očekivalo se 26. januara.

Tramp je juče najavio dodatnu carinu od 10 odsto evropskim zemljama koje su učestvovale u slanju vojnih trupa na Grenland.

On je najavio da će carine od 1. juna biti povećane na 25 odsto i ostati na snazi "dok se ne postigne dogovor o potpunoj i totalnoj kupovini Grenlanda".

Evropski lideri istakli su da je raspoređivanje trupa na Grenlandu odgovor na Trampove tvrdnje o rastućim ruskim i kineskim prijetnjama tom ostrvu.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta upozorio je Vašington da će se na nove carine suočiti sa "zajedničkim odgovorom Evrope".

Instrument EU protiv prisile predviđa niz kaznenih mjera protiv trgovinskih partnera koji pokušavaju da prijete bloku, uključujući ograničenja ulaganja, pristupa javnoj nabavci i zaštite intelektualnog vlasništva.