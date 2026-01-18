Logo
Sazvan hitan sastanak u Briselu zbog najavljenih američkih carina

18.01.2026

08:06

Foto: ATV

Ambasadori zemalja EU pozvani su na hitan sastanak u Brisel zbog najavlja američkog predsjednika Donalda Trampa da će uvesti carine za osam evropskih zemalja zbog pitanja Grenlanda.

Do sastanka dolazi u trenutku dok članice EU raspravljaju o zajedničkom odgovoru.

Trojica diplomata potvrdila su za Rojters da će sastanak biti održan danas

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je da bi carine "potkopale transatlantske odnose i riskirale opasnu silaznu spiralu".

Ona je navela da su teritorijalni integritet i suverenitet temeljna načela međunarodnog prava, ključna za Evropu i međunarodnu zajednicu u cjelini.

Fon der Lajenova je istakla da EU "stoji u punoj solidarnosti" sa Danskom i narodom Grenlanda, dodajući da dijalog ostaje ključan.

Ona je dodala da je EU "predana nadogradnji procesa započetog prošle sedmice između Danske i Sjedinjenih Država.

- Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i predana očuvanju svog suvereniteta - napisala je Fon der Lajenova na Iksu.

