Zvali građane na besplatnu berbu mandarina, niko se nije pojavio

U turskoj provinciji Hataj ove sezone zabilježen je izuzetno bogat rod mandarina. Iako bi takva godina za mnoge značila dobru zaradu, stvarnost je potpuno drugačija – voće nema kome da se proda, niti gd‌je da se izveze.

Hiljade stabala ostale su neobrane, a plodovi su, pod sopstvenom težinom, počeli masovno da otpadaju. Umjesto da završe na tržištu, mandarine sada trunu po zemlji.

Oluje dodatno pogoršale stanje u voćnjacima

Situaciju su dodatno zakomplikovale obilne padavine i olujni vjetrovi. Stabla, već opterećena velikom količinom plodova, nisu mogla da izdrže težinu, pa su mandarine počele ubrzano da otpadaju.

Predsjednik Poljoprivredne komore Samandaga, Selim Kamadži, ističe da se slični problemi ponavljaju gotovo svake godine kada je rod izuzetno dobar, ali da je ova sezona posebno teška jer praktično nema kupaca.

Proizvođači se već skoro dvije decenije suočavaju sa istim izazovima – nedostatkom tržišta i otežanim plasmanom, zbog čega veliki dio roda ostaje neprodat.

Neubrani plodovi ugrožavaju i narednu sezonu

Stručnjaci upozoravaju da šteta ne završava samo na gubitku ovogodišnjeg roda. Ako se plodovi ne uklone sa stabala, biljke slabe, što može dovesti do znatno manjeg prinosa naredne godine.

Zbog toga su neki proizvođači posegli za krajnjom mjerom i pozvali građane da slobodno dođu i uberu koliko god žele. Jedan od poljoprivrednika naveo je da na svojih deset dunuma nije uspio da organizuje berbu, jer niko ne želi da otkupi mandarine.

„Ako se voće ne ukloni sa stabala, sljedeće godine problem će biti još veći“, poručuju proizvođači.

Kako kažu, u ovom trenutku im je važnije da rasterete stabla i pripreme ih za narednu sezonu, čak i po cijenu da sav rod podijele besplatno, prenosi Geaorganic.rs.