Logo
Large banner

Zvali građane na besplatnu berbu mandarina, niko se nije pojavio

17.01.2026

20:14

Komentari:

0
Звали грађане на бесплатну бербу мандарина, нико се није појавио
Foto: pexels/Arshan Ali

U turskoj provinciji Hataj ove sezone zabilježen je izuzetno bogat rod mandarina. Iako bi takva godina za mnoge značila dobru zaradu, stvarnost je potpuno drugačija – voće nema kome da se proda, niti gd‌je da se izveze.

Hiljade stabala ostale su neobrane, a plodovi su, pod sopstvenom težinom, počeli masovno da otpadaju. Umjesto da završe na tržištu, mandarine sada trunu po zemlji.

Oluje dodatno pogoršale stanje u voćnjacima

Situaciju su dodatno zakomplikovale obilne padavine i olujni vjetrovi. Stabla, već opterećena velikom količinom plodova, nisu mogla da izdrže težinu, pa su mandarine počele ubrzano da otpadaju.

Predsjednik Poljoprivredne komore Samandaga, Selim Kamadži, ističe da se slični problemi ponavljaju gotovo svake godine kada je rod izuzetno dobar, ali da je ova sezona posebno teška jer praktično nema kupaca.

Proizvođači se već skoro dvije decenije suočavaju sa istim izazovima – nedostatkom tržišta i otežanim plasmanom, zbog čega veliki dio roda ostaje neprodat.

Neubrani plodovi ugrožavaju i narednu sezonu

Stručnjaci upozoravaju da šteta ne završava samo na gubitku ovogodišnjeg roda. Ako se plodovi ne uklone sa stabala, biljke slabe, što može dovesti do znatno manjeg prinosa naredne godine.

Zbog toga su neki proizvođači posegli za krajnjom mjerom i pozvali građane da slobodno dođu i uberu koliko god žele. Jedan od poljoprivrednika naveo je da na svojih deset dunuma nije uspio da organizuje berbu, jer niko ne želi da otkupi mandarine.

„Ako se voće ne ukloni sa stabala, sljedeće godine problem će biti još veći“, poručuju proizvođači.

Kako kažu, u ovom trenutku im je važnije da rasterete stabla i pripreme ih za narednu sezonu, čak i po cijenu da sav rod podijele besplatno, prenosi Geaorganic.rs.

Podijeli:

Tag:

mandarina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лавров открио шта му помаже у раду

Svijet

Lavrov otkrio šta mu pomaže u radu

1 h

0
Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

Svijet

Dvije lavine odnijele pet života, više teško povrijeđenih

1 h

0
Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља

Svijet

Tramp najavio uvođenje carina, na "udaru" osam zemalja

1 h

0
Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

Svijet

Rusija proširuje svoju flotu šestom nuklearnom jurišnom podmornicom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

43

Košarac raskrinkao Crnatka: Pokvario im Minić plan skrojen sa OHR-om

20

35

Anonimni ljubitelj Božića: Ljubav je čarolija Božića

20

34

Ako znate odgovore na ovih 11 pitanja, možda ste genije

20

26

Tramp: Okončati vladavinu Hamneija

20

19

Studija utvrdila koliko sati video-igara loše utiče na zdravlje mladih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner