Tramp najavio uvođenje carina, na "udaru" osam zemalja

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je uvođenje carina od 10 odsto za osam evropskih zemalja koje se protive njegovoj namjeri da SAD kupe Grenland - za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku.

Predsjednik SAD je u objavi na društvenoj mreži Truth Social objavio da će se carine primjenjivati od 1. februara.

Prema njegovim riječima, te carine će se povećati na 25 odsto od 1. juna i nastaviće da važe dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda.

U dugoj objavi na istoj mreži Tramp je rekao da su Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska, koje su poslale trupe na Grenland, otputovale u tu dansku autonomnu teritoriju "iz nepoznatih razloga".

On je ponovio upozorenje da "Kina i Rusija žele Grenland" i dodao da "Danska ne može ništa da učini povodom toga".

"Ovo je veoma opasna situacija za bezbjednost, sigurnost i opstanak naše planete", napisao je Tramp.

Hiljade demonstranata okupilo se danas širom Danske u znak solidarnosti sa Grenlandom usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će anektirati to arktičko ostrvo.

Učesnici protesta zahtevaju da SAD poštuju pravo Grenlanđana na samoopredeljenje.

Protesti se održavaju i na Grenlandu.