Tramp najavio uvođenje carina, na "udaru" osam zemalja

17.01.2026

18:52

Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je uvođenje carina od 10 odsto za osam evropskih zemalja koje se protive njegovoj namjeri da SAD kupe Grenland - za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku.

Predsjednik SAD je u objavi na društvenoj mreži Truth Social objavio da će se carine primjenjivati od 1. februara.

Prema njegovim riječima, te carine će se povećati na 25 odsto od 1. juna i nastaviće da važe dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda.

U dugoj objavi na istoj mreži Tramp je rekao da su Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska, koje su poslale trupe na Grenland, otputovale u tu dansku autonomnu teritoriju "iz nepoznatih razloga".

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

On je ponovio upozorenje da "Kina i Rusija žele Grenland" i dodao da "Danska ne može ništa da učini povodom toga".

"Ovo je veoma opasna situacija za bezbjednost, sigurnost i opstanak naše planete", napisao je Tramp.

Hiljade demonstranata okupilo se danas širom Danske u znak solidarnosti sa Grenlandom usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će anektirati to arktičko ostrvo.

Učesnici protesta zahtevaju da SAD poštuju pravo Grenlanđana na samoopredeljenje.

Protesti se održavaju i na Grenlandu.

Donald Tramp

