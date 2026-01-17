Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da se Zapadna Evropa otvoreno priprema za rat sa Rusijom i da sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete".

"Vidim šta se dešava na sjednicama Savjeta EU i čvrsto vam kažem da spremaju za rat. Ti sastanci više nisu političke rasprave, u posljednje vrijeme to su ratni savjeti, gdje zemlje koje su znatno veće od nas, raspravljaju kako ćemo pobijediti Ruse, kako ćemo ih natjerati da plate reparacije i vrate novac koji sada dajemo Ukrajincima", rekao je Orban.

On je naveo da je prijetnja uvlačenja Mađarske u rat svakodnevna opasnost zbog čega, kako kaže, prve dvije tačke svakog plana mađarske Vlade za budućnost glase - ostati po strani od rata i ne davati svoj novac Ukrajini.

Orban je rekao da odnose Rusije i Mađarske ne želi da naziva prijateljskim, već korektnim i izbalansiranim.

"Ne želim da koristim riječ "prijateljski", jer bi to zvučalo kao provokacija, ali mi imamo korektne, izbalansirane odnose sa Rusijom", rekao je mađarski premijer.

On je istakao da Mađarska trenutno ima veoma dobre odnose sa Kinom, Turskom i zemljama Srednje Azije.

Orban je dodao da odnosi sa Njemačkom nisu u "najboljem stanju", ali da imaju potencijal, dok se to kompenzuje produktivnom političkom saradnjom sa Italijom.

Orban je rekao da je Mađarska izgradila dobre veze sa Češkom, Slovačkom i Srbijom, uprkos dugoj i složenoj istoriji zajedničkog života u susjedstvu, prenosi "Sputnjik"