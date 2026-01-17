Logo
Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

17.01.2026

16:55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da se Zapadna Evropa otvoreno priprema za rat sa Rusijom i da sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete".

"Vidim šta se dešava na sjednicama Savjeta EU i čvrsto vam kažem da spremaju za rat. Ti sastanci više nisu političke rasprave, u posljednje vrijeme to su ratni savjeti, gdje zemlje koje su znatno veće od nas, raspravljaju kako ćemo pobijediti Ruse, kako ćemo ih natjerati da plate reparacije i vrate novac koji sada dajemo Ukrajincima", rekao je Orban.

On je naveo da je prijetnja uvlačenja Mađarske u rat svakodnevna opasnost zbog čega, kako kaže, prve dvije tačke svakog plana mađarske Vlade za budućnost glase - ostati po strani od rata i ne davati svoj novac Ukrajini.

Orban je rekao da odnose Rusije i Mađarske ne želi da naziva prijateljskim, već korektnim i izbalansiranim.

"Ne želim da koristim riječ "prijateljski", jer bi to zvučalo kao provokacija, ali mi imamo korektne, izbalansirane odnose sa Rusijom", rekao je mađarski premijer.

туча-песница-шака

Hronika

Pretukao poznanika, pa prijetio njegovoj ženi da ne zove policiju

On je istakao da Mađarska trenutno ima veoma dobre odnose sa Kinom, Turskom i zemljama Srednje Azije.

Orban je dodao da odnosi sa Njemačkom nisu u "najboljem stanju", ali da imaju potencijal, dok se to kompenzuje produktivnom političkom saradnjom sa Italijom.

Orban je rekao da je Mađarska izgradila dobre veze sa Češkom, Slovačkom i Srbijom, uprkos dugoj i složenoj istoriji zajedničkog života u susjedstvu, prenosi "Sputnjik"

