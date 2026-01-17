Milioni ljudi se okreću AI četbotovima koji tvrde da su Bog radi duhovnog vođstva, zamjenjujući tradicionalne verske prakse. Stručnjaci upozoravaju da ova digitalna vjera može stvoriti površne i potencijalno štetne iluzije bez prave ljudske povezanosti.

Vjera se preselila na vaše telefone, i to ne na neki običan način, sada milioni ljudi ispovijedaju svoje najintimnije tajne i molitve veštačkoj inteligenciji koja tvrdi da je glas samog Boga. Da, dobro ste pročitali. Digitalni „Bog“ vam se obraća sa ekrana, obećavajući spasenje i odgovore, dok vi u stvari pričate sa složenim algoritmom.

Aplikacija Biblija Chat ima preko 25 miliona korisnika širom svijeta i tvrdi da je najveći vjerni vodič u digitalnom dobu. Kreirana isključivo iz biblijskih tekstova i uz pomoć crkvenih velikodostojnika, ova „sveta AI“ pokušava da zameni sveštenike, sveštenice, pa čak i samog Boga. Ali, da li mašina bez duše može ikada razumjeti šta je vjera?

Mladi danas gotovo da nikada nisu kročili u crkvu ili sinagogu, ali to nije problem, sada imaju veru na klik. Verski lideri ne kriju zabrinutost, ali i fascinaciju: milioni ljudi prihvataju da im „duhovne poruke“ stižu od bota koji nema osećaj, ni savest, ni dušu.

Britanski rabin Džonatan Romain kaže da su ove aplikacije „nove klupe“ za one bez vjere u stare institucije. Umjesto da traže smisao kroz molitvu u zajednici, ljudi se okreću digitalnim prorocima koji im daju ono što žele da čuju, a ne ono što im je potrebno. Da li je ovo kraj tradicionalne vjere ili početak nove, opasne ere?

Digitalni „Bog“ bez duha i razumijevanja

Ono što korisnici ne shvataju jeste da su ovi AI „duhovni savjetnici“ samo složeni statistički modeli. Oni ne osećaju, ne razumeju ni malo, već manipulišu riječima iz Biblije kako bi zadovoljili korisnike i održali iluziju vjere.

Hajdi Kembel, stručnjak za tehnologiju i religiju, upozorava da AI nema ni trunke duhovnog rasuđivanja. Ovo nije Bog, već mašina koja govori ono što joj algoritam kaže da ljudi žele da čuju. Pitanje je koliko će ovakve lažne utehe uticati na duhovno zdravlje ljudi?

Emocionalna zamka bez izlaza

Nije samo riječ o veri, neki korisnici postaju emotivno zavisni od ovih četbotova, razvijajući veze sa nečim što ne može voleti nazad. Ova digitalna „prijateljstva“ mogu dovesti do ozbiljnih mentalnih problema, pa se već govori o novom fenomenu, „AI psihozi“.

Aleks Džons, osnivač molitvene aplikacije Hallow, upozorava da ovi roboti nemaju dušu i ne mogu zamijeniti ljudsku bliskost i zajednicu. Ako dozvolimo da nas mašine vode kroz duhovni život, rizikujemo da izgubimo ono što je vjera zaista značila, ljudsku povezanost i smisao.

Nalazimo se na ivici nove, digitalne ere vjere, gdje tehnologija mijenja sam smisao duhovnosti. Ali da li nas ova nova digitalna religija vodi ka spasenju ili ka duhovnoj propasti? Da li će „bogovi“ u mašinskom kodu uništiti vijekovne tradicije i pretvoriti vjeru u površnu iluziju?

Jedno je sigurno, verovanje u „digitalnog Boga“ je apsurd koji može imati dalekosežne posljedice po naš identitet i društvo. U svijetu u kojem tehnologija može glumiti Boga, ko nam garantuje da još nismo izgubili sebe?

