Logo
Large banner

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

Izvor:

B92

17.01.2026

09:35

Komentari:

0
Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике
Foto: Pixabay

Korisnici Jutjub platforme posljednjih dana prijavljuju probleme koje servis sada pokušava da riješi.

Brojni korisnici UJutjuba širom svijeta prijavljuju probleme prilikom otpremanja video-snimaka, potvrđeno je iz same kompanije. Prema navodima korisnika, video-zapisi ostaju “zaglavljeni” u fazi obrade, bez obzira na dužinu čekanja.

policija rs uvidjaj

Hronika

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

Kako prenosi portal Android Authority, problem se manifestuje tako što se nakon uspješnog uploada video ne procesuira, već prikazuje poruke poput “Processing will begin shortly” ili “Processing delayed”, koje mogu ostati aktivne i više desetina minuta.

Jutjub je potvrdio da je upoznat sa ovim tehničkim problemom i da njegov tim aktivno radi na pronalaženju rješenja. Ipak, kompanija za sada nije saopštila kada se očekuje potpuna normalizacija rada platforme, niti je ponudila privremeno rješenje za pogođene korisnike.

Nije poznato koliko je problem rasprostranjen, ali se čini da pogađa kreatore sadržaja u različitim regionima, nezavisno od tipa uređaja ili internet konekcije.

Гренланд

Svijet

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

Dok se ne pojavi zvanična ispravka, korisnicima se savjetuje strpljenje, jer ponovno otpremanje videa ili promjena podešavanja, prema dostupnim informacijama, ne donose pouzdano rješenje.

Podijeli:

Tag:

Jutjub

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Savjeti

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

4 h

0
Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

Zdravlje

Tuširanje hladnom ili toplom vodom - šta preporučuju stručnjaci?

4 h

0
Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

Banja Luka

Banjalučani ogorčeni nakon prijetnji: Neki najavljuju tužbe

4 h

1
Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Zanimljivosti

Horoskop za 17. januar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

4 h

0

Više iz rubrike

Научници открили змију величине аутобуса

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili zmiju veličine autobusa

16 h

0
Хакери сада могу шпијунирати путем слушалица и звучника

Nauka i tehnologija

Hakeri sada mogu špijunirati putem slušalica i zvučnika

17 h

0
Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

Nauka i tehnologija

Korisnici širom svijeta prijavljuju problem sa Iks-om

19 h

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

13

13

Kako konzumacija kafe utiče na krvni pritisak?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner