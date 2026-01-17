Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

Brojni korisnici UJutjuba širom svijeta prijavljuju probleme prilikom otpremanja video-snimaka, potvrđeno je iz same kompanije. Prema navodima korisnika, video-zapisi ostaju “zaglavljeni” u fazi obrade, bez obzira na dužinu čekanja.

Hronika Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

Kako prenosi portal Android Authority, problem se manifestuje tako što se nakon uspješnog uploada video ne procesuira, već prikazuje poruke poput “Processing will begin shortly” ili “Processing delayed”, koje mogu ostati aktivne i više desetina minuta.

Jutjub je potvrdio da je upoznat sa ovim tehničkim problemom i da njegov tim aktivno radi na pronalaženju rješenja. Ipak, kompanija za sada nije saopštila kada se očekuje potpuna normalizacija rada platforme, niti je ponudila privremeno rješenje za pogođene korisnike.

Nije poznato koliko je problem rasprostranjen, ali se čini da pogađa kreatore sadržaja u različitim regionima, nezavisno od tipa uređaja ili internet konekcije.

Svijet U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

Dok se ne pojavi zvanična ispravka, korisnicima se savjetuje strpljenje, jer ponovno otpremanje videa ili promjena podešavanja, prema dostupnim informacijama, ne donose pouzdano rješenje.