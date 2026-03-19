Cijena nafte skočila na 118 dolara po barelu, gas poskupio za 35 odsto

Cijena nafte Brent je danas premašila 118 dolara po barelu usljed velike neizvijesnosti na tržištu nakon napada Irana na energetska postrojenja širom Bliskog istoka.

Prema podacima sa berzi, cijena nafte Brent je u 10.30 sati porasla za 10,21 odsto, na 118,760 dolara po barelu.

Evropski gasni fjučersi na amsterdamskoj berzi TTF skočili su u jednom trenutku i za 35 odsto, a njihova cijena je više nego udvostručena u odnosu na period prije rata na Bliskom istoku.

Rast cijena dolazi u trenutku kada se sukobi na Bliskom istoku šire na ključne proizvodne i izvozne tačke u regionu Persijskog zaliva, što povećava strah od dugoročnih poremećaja u snabdijevanju energentima.

Posebnu zabrinutost izazvao je napad na LNG postrojenje u Kataru, gdje je prijavljena velika šteta, što dodatno ugrožava globalno tržište gasa.

Na meti Teherana su i energetski objekti i Saudijskoj Arabiji, prenosi Blumberg.

Rafinerija Samref u gradu Janbu, u zajedničkom vlasništvu kompanija Aramko i Ekson mobajl, pogođena je dronom, dok su saudijske vlasti saopštile da su presrele i balističku raketu usmjerenu ka istoj luci.

Ovo je prvi put od početka sukoba da je pogođen objekat na Crvenom moru, što dodatno komplikuje logistiku snabdijevanja.

Aramko je prethodno povećao transport sirove nafte sa istočnih polja ka zapadnim terminalima kako bi održao izvoz ka Evropi, gdje rafinerije poput Samrefa imaju ključnu ulogu u snabdijevanju dizelom.