"Politiko": Lideri EU planiraju obračun sa Budimpeštom

Autor:ATV
19.03.2026
11:04
Komentari:0
Lideri EU razmatraju mogućnost pokretanja pravnih mjera protiv Mađarske zbog odbijanja velike pozajmice Ukrajini, piše "Politiko" pozivajući se na evropskog zvaničnika.
"Obračun je neizbježan bez obzira na ishod izbora u Mađarskoj 12. aprila, ali će do njega doći mnogo brže ukoliko Viktor Orban ponovo bude izabran", rekao je zvaničnik.
Ukoliko Orban ponovo dobije mandat, navodi izvor, uslijediće ozbiljan razgovor među grupom zemalja o tome kako ubuduće postupati.
"Taj razgovor će vjerovatno imati drugačiji tok ako pobijedi proukrajinska opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Lideri EU bi u tom slučaju najvjerovatnije sačekali da vide kako će se nova vlada ponašati", naglasio je evropski zvaničnik.
Švedski ministar za evropske poslove Jesika Rozenkranc izjavila je za "Politiko" da je Švedska otvorena za korištenje pravnih mehanizama protiv Mađarske, uključujući i oduzimanje prava glasa Budimpešti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Trenutno na programu