"Politiko": Lideri EU planiraju obračun sa Budimpeštom

"Obračun je neizbježan bez obzira na ishod izbora u Mađarskoj 12. aprila, ali će do njega doći mnogo brže ukoliko Viktor Orban ponovo bude izabran", rekao je zvaničnik.

Ukoliko Orban ponovo dobije mandat, navodi izvor, uslijediće ozbiljan razgovor među grupom zemalja o tome kako ubuduće postupati.

"Taj razgovor će vjerovatno imati drugačiji tok ako pobijedi proukrajinska opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Lideri EU bi u tom slučaju najvjerovatnije sačekali da vide kako će se nova vlada ponašati", naglasio je evropski zvaničnik.

Švedski ministar za evropske poslove Jesika Rozenkranc izjavila je za "Politiko" da je Švedska otvorena za korištenje pravnih mehanizama protiv Mađarske, uključujući i oduzimanje prava glasa Budimpešti.