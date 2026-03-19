"Politiko": Lideri EU planiraju obračun sa Budimpeštom

19.03.2026

11:04

Lideri EU razmatraju mogućnost pokretanja pravnih mjera protiv Mađarske zbog odbijanja velike pozajmice Ukrajini, piše "Politiko" pozivajući se na evropskog zvaničnika.

"Obračun je neizbježan bez obzira na ishod izbora u Mađarskoj 12. aprila, ali će do njega doći mnogo brže ukoliko Viktor Orban ponovo bude izabran", rekao je zvaničnik.

Ukoliko Orban ponovo dobije mandat, navodi izvor, uslijediće ozbiljan razgovor među grupom zemalja o tome kako ubuduće postupati.

"Taj razgovor će vjerovatno imati drugačiji tok ako pobijedi proukrajinska opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Lideri EU bi u tom slučaju najvjerovatnije sačekali da vide kako će se nova vlada ponašati", naglasio je evropski zvaničnik.

Iran krenuo u odmazdu, gore rafinerije

Švedski ministar za evropske poslove Jesika Rozenkranc izjavila je za "Politiko" da je Švedska otvorena za korištenje pravnih mehanizama protiv Mađarske, uključujući i oduzimanje prava glasa Budimpešti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Iran krenuo u odmazdu, gore rafinerije

1 h

1
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: ''Psi rata'' profitiraju od sukoba u Ukrajini

2 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 138 ukrajinskih dronova

3 h

0
Аутобус путник

Svijet

Stali vozovi i autobusi u Njemačkoj

3 h

0
