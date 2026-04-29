Pala u komu tokom kozmetičkog zahvata: Preminula nakon 10 dana

29.04.2026 08:40

Foto: Pixabay/maleni_ferrari

Valentina (45) preminula je nakon što je pala u komu tokom rutinskog kozmetičkog zahvata u privatnoj ordinaciji u Bukureštu.

Porodica preminule optužuje ljekara za nemar, navodeći da prije intervencije nisu obavljeni neophodni medicinski testovi, kao i da je procedura izvedena u neadekvatnim uslovima, nalik stomatološkoj ordinaciji. Istovremeno, više žena javilo se sa tvrdnjama da ih je isti kozmetičar unakazio, dok je Ljekarski koledž pokrenuo istragu.

Valentina, žena iz Ramniku Valče, preminula je nakon 10 dana provedenih u komi u Institutu za neurovaskularne bolesti. Ona se odlučila za mini fejslifting, poznat kao procedura "mačje oči", sa ciljem da vizuelno izduži oči. Međutim, tokom intervencije došlo je do ozbiljnih komplikacija.

"Doktor me je pozvao, glas mu je bio u panici: "Gospodine Dumitru, želim da vas obavijestim da je došlo do komplikacije i da sam pozvao hitnu pomoć’", ispričao je Sorin Dumitru, suprug preminule.

Nakon nekoliko dana u komi, žena je podlegla posljedicama. Njen suprug je u ranim jutarnjim časovima došao u mrtvačnicu kako bi preuzeo tijelo, koje je potom transportovano u Ramniku Valču, gdje će biti sahranjena.

Porodica tvrdi da prije zahvata nisu sprovedene nikakve analize. Umjesto toga, Valentina je, kako navode, bila primorana da potpiše dokument kojim potvrđuje da je upoznata sa mogućim komplikacijama i da prihvata proceduru bez prava na naknadnu materijalnu ili moralnu odštetu. U dokumentu je, prema tvrdnjama porodice, stajala i klauzula po kojoj bi pacijentkinja morala da plati odštetu ukoliko negativno govori o ordinaciji na društvenim mrežama.

Druge žene optužile istog ljekara

Nakon tragedije, više žena je javno istupilo sa optužbama na račun istog ljekara.

"Uvrnuo mi je bradavice, grudi su mi ravne, izdužene, opuštene, koža mi je opuštena, imam užasne ožiljke. Rekao mi je da, ako želim korekciju, podijelimo troškove – ja plaćam implantate, a on salu. Ali te tjera da potpišeš da nije odgovoran za posljedice", izjavila je Kristina Bordejanu, bivša pacijentkinja.

Druga žena navodi da je imala loše iskustvo sa fejsliftingom.

"Jednostavno me je prevario. Prošlo je dvije i po godine, a rana i dalje gnoji. Tražio mi je 3.100 evra", kazala je ona.

Suprug preminule vjeruje da je upravo intervencija dovela do smrtnog ishoda, ukazujući i na loše uslove u kojima je izvedena.

"Bilo je kao obična ordinacija, kao da idete kod zubara, stolica", rekao je Sorin Dumitru.

Ljekari u Institutu za neurovaskularne bolesti utvrdili su da je pacijentkinja bolovala od bolesti imunog sistema i da je vjerovatno imala ranije postojeću aneurizmu.

"Izvršili smo hiruršku intervenciju kako bismo izolovali tu aneurizmu. Njeno stanje se konstantno pogoršavalo", izjavio je neurohirurg Mugurel Radoj.

Povodom ovog slučaja reagovali su i Ljekarski koledž i Ministarstvo zdravlja, koje je naložilo hitne kontrole u spornoj ordinaciji koja se nalazi u blizini zgrade Vlade.

Dan nakon smrti pacijentkinje, ordinacija je zatvorena, a ljekar nije bio dostupan. Unutar prostorija zatečene su dvije medicinske sestre koje su navele da su došle da očiste, što ukazuje na pripreme za najavljene inspekcijske kontrole Uprave za javno zdravlje i sanitarne inspekcije.

Ljekar, koga mediji navode kao Marijana Simiona, odbio je da da detaljniju izjavu.

"Razgovaraćemo kada se vidimo licem u lice", rekao je on novinarima, dodajući da će se naknadno oglasiti.

Na pitanje o smrti pacijentkinje, kratko je poručio da je "sve bilo u redu" i da "nema šta da sebi zamjeri". Takođe je naveo da za intervencije uz manju lokalnu anesteziju, prema njegovim riječima, "nisu potrebne prethodne analize".

Policija je u međuvremenu pokrenula krivični postupak zbog sumnje na nanošenje tjelesnih povreda iz nehata. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

