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Američka vojska pucala na naftni tanker

08.06.2026 20:16

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На овој фотографији од 19. новембра 2019. године, коју је објавила америчка морнарица, носач авиона USS Abraham Lincoln, лево, разарач противваздушне одбране HMS Defender и разарач са вођеним ракетама USS Farragut пролазе кроз Ормуски мореуз са крстарицом са вођеним ракетама USS Leyte Gulf.
Foto: Tanjug/AP/U.S. Navy

SAD su u Omanskom zalivu gađale preciznom municijom nenatovareni naftni tanker pod zastavom Palaua koji je pokušao da prekrši američku blokadu iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD.

U objavi na Iksu navodi se da je onesposobljen brod "M/T Marivek" dok je prolazio kroz međunarodne vode u Omanskom zalivu u pravcu Irana.

Centralna komanda je dodala da je akciju izvršio borbeni avion "F/A-18 superhornet" i da je na brodu pogođen kormilarski prostor.

- "Marivek" više ne plovi u Iran - zaključuje se u saopštenju.

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Tag :

nosač aviona

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