Američka vojska pucala na naftni tanker

SAD su u Omanskom zalivu gađale preciznom municijom nenatovareni naftni tanker pod zastavom Palaua koji je pokušao da prekrši američku blokadu iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD.

U objavi na Iksu navodi se da je onesposobljen brod "M/T Marivek" dok je prolazio kroz međunarodne vode u Omanskom zalivu u pravcu Irana.

Centralna komanda je dodala da je akciju izvršio borbeni avion "F/A-18 superhornet" i da je na brodu pogođen kormilarski prostor.

- "Marivek" više ne plovi u Iran - zaključuje se u saopštenju.