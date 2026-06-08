Američka vojska pucala na naftni tanker

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SAD su u Omanskom zalivu gađale preciznom municijom nenatovareni naftni tanker pod zastavom Palaua koji je pokušao da prekrši američku blokadu iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD.
U objavi na Iksu navodi se da je onesposobljen brod "M/T Marivek" dok je prolazio kroz međunarodne vode u Omanskom zalivu u pravcu Irana.
Centralna komanda je dodala da je akciju izvršio borbeni avion "F/A-18 superhornet" i da je na brodu pogođen kormilarski prostor.
- "Marivek" više ne plovi u Iran - zaključuje se u saopštenju.
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