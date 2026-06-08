Hiljade ljudi na protestu u Berlinu traži ostavku kancelara Merca

Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u poned‌jeljak u centru Berlina zahtijevajući ostavku njemačkog kancelara Fridriha Merca, uz nacionalističke parole, antiimigrantske poruke i isticanje simbola krajnje desnice.

Policija je procijenila da se do podneva na protestu okupilo oko 4.000 ljudi, iako su organizatori ranije prijavili skup do 10.000 učesnika. Vlasti su saopštile da je za osiguranje demonstracija bilo angažovano oko 700 policijskih službenika te da je skup protekao uglavnom mirno.

Mnogi demonstranti nosili su njemačke zastave i transparente s porukama poput "Merc mora otići" i "Nije moj kancelar". Na pojedinim transparentima vlada je optužena za ignorisanje zabrinutosti građana, dok su reformski planovi vlasti i porezi povezani s klimatskom politikom bili predmet kritika.

Okupljeni su uzvikivali i slogan "Mi smo narod", historijsku parolu koja je posljednjih godina često povezana s populističkim pokretima krajnje desnice.

Demonstracije je organizovala inicijativa pod nazivom "Projekt M1lion", koja zagovara "direktnu demokratiju" i promoviše program od 11 tačaka. Među zahtjevima su zaustavljanje migracija, hitna deportacija svih osuđenih počinilaca krivičnih d‌jela i osoba bez regulisanog boravišnog statusa, obustava aktuelnih reformi u zdravstvenom sektoru te ukidanje obavezne naknade za javni radiodifuzni servis.

Kancelar Fridrih Merc, konzervativni političar koji predvodi koalicionu vladu sa socijaldemokratama, ranije je odbacio pozive za raspisivanje prijevremenih izbora, ocijenivši da bi politička nestabilnost predstavljala previsoku cijenu za najveću evropsku ekonomiju.

Ipak, najnovija istraživanja javnog mnijenja ukazuju na značajno nezadovoljstvo građana njegovim radom. Prema anketi koju je proveo institut Forsa između 26. maja i 1. juna, 85 posto ispitanika izjavilo je da nije zadovoljno dosadašnjim učinkom kancelara Merca, dok je podršku njegovom radu izrazilo 13 posto anketiranih.